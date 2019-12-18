習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針

大陸國家主席習近平乘坐專機，於今（18）日下午4時抵達澳門國際機場，他在機場發表談話時指出，澳門認真地貫徹一國兩制方針，取得的經驗及特色值得總結。

綜合港媒報導，當專機落地時，澳門機場停機坪上有小朋友舉起鮮花、國旗、澳門區旗迎接習近平，澳門特區行政長官崔世安及夫人登上專機迎接習近平。習近平下機後，與澳門官員握手，夫人彭麗媛接受澳門學生遞上的鮮花。

習近平在談話時表示，澳門回歸祖國20年取得的成就進步令人自豪，祖國人民和中央政府都感到自豪。

他稱，澳門認真地貫徹一國兩制方針，取得的經驗及特色值得總結。澳門未來發展美好的藍圖，需要大家共同的描繪。習近平透露，他在接下來的幾天行程，他會與澳門各界人士就關心議題共同交流。

習近平說，很高興再次來到澳門，他對澳門並不陌生。他在2000年6月，澳門特區成立不到半年就來訪問過。之後他也多次到澳門，最近的一次是5年前，也就是澳門回歸15周年時他來出席慶祝活動。習近平說，現在是回歸20周年了，再次來到澳門感到非常高興。

習近平表示，今年10月隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，澳門回歸祖國20周年也是全國人民關心的又一件大事，他代表中央政府和祖國各族人民，向澳門同胞致以熱烈的祝賀和美好的祝願。