今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日舉辦「2020年台灣資本市場發展趨勢與展望」，綜觀兩岸三地資本市場，2019年台灣每家企業平均募資金額達8億元，與去年3.9億相比，成長率高達105%，為兩岸三地增幅最高的地區。

回顧2019年，台股新掛牌上市櫃企業家數為35家，總募資金額達新台幣280億元；每家企業平均募資金額為8億元，與去年3.9億元相比成長率高達105%；其中，更不乏出現指標性大型股，前五大募資股募得185億元，金額占整體65%比重，為五年來最佳表現。

勤業眾信歸納2019年台灣資本市場創造出史上最長萬點、指標性大型股問世、募資金額高、以高科技聚落為主四大特點。「美中貿易戰轉單效應、資金稅務規劃、關注鄰近資本市場磁吸效應、大選年經濟不確定性，為可能影響2020年台灣資本市場表現的四大因素。」

觀察兩岸三地資本市場，2019年香港共有161家企業掛牌，家數雖較去年的208家為低，募資金額由去年10,891億元，成長至11,848億元，企業平均募資金額達73.6億元，表現亮眼。

大陸資本市場成長表現不凡，2019年總計有196家企業掛牌，較去年同期105家高，募資金額成長至10,846億元，每家企業平均募資金額為55.3億元；同時，大陸股市科創板開市後，為資本市場帶來更多具投資價值的高成長性公司；儘管如此，2019年美國中概股有32家企業掛牌，較去年的36家為低外，募資金額自2,867億元衰退至1,116億元，平均募資金額亦退步至34.9億元。