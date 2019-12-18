習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

大陸國家主席習近平今（18）日下午將抵達澳門，出席澳門回歸20周年活動。澳門街頭大致平靜，在外港客運碼頭，人流稀疏，未見有加強保安，友誼大橋的交通車流也正常。

綜合港媒報導，有澳門計程車司機透露，當地油站沒有出現供應吃緊的問題，但近日加油時會盡量多加一點，以防萬一。在氹仔澳門國際機場外，道路兩旁插有紅色及綠色旗，科技大學外也掛有慶祝回歸布條。

已報名採訪習近平在澳門相關活動的香港電台記者早上入境澳門時，澳門當局引用內部保安綱要法，被拒絕入境，並安排他坐船返回香港，同行的攝影記者則獲入境。

香港電台報導，該台二人採訪隊被先後截查，沒收記者身份證、公司記者證和政府總部所發的記者證等，再被帶到治安警察局房間，被要求填寫包括個人姓名、父母姓名、聯絡方法及住址等，詢問他們入境的目的等。記者表示，這次到澳門是採訪澳門新聞局安排的官方行程，並無其他採訪活動，也無意聯絡其他人訪問，期間也有出示過在澳門逗留的酒店資料。

香港電台記者之後與另一家電視台記者被帶到另一房間，被海關再仔細檢查個人物品。香港電台記者之後獲通知不能入境澳門，並被要求簽署拒絕入境通知書。

習近平下午率領中央代表團抵達澳門，將於機場對媒體發表講話，澳門新聞局指出，習近平將接見現任特首崔世安，明日陸續會見澳門特別行政區現任官員及澳門各界人士，並於傍晚出席由特區政府所設的歡迎晚宴及慶祝澳門回歸祖國20周年文藝晚會。