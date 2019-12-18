中國首艘國產航母服役 網友：17日 17號艦入列 很山東

青島網友：17日 17號艦入列 很山東 新華社 分享 facebook

中國首艘國產航母命名為山東艦（舷號為17），十分巧合的是，131年前，1888年12月17日，北洋水師在山東威海衛劉公島成立，「北洋海軍章程」於同日頒布施行。「17日，17號艦入列，很山東。」青島的王林在朋友圈寫到：「前事不忘，後事之師，銘記歷史，向海圖強。」

香港文匯報報導，「首艘國產航母命名為山東艦，我驕傲！」山東的耿先生發的這條朋友圈就是這麼直白。山東艦命名的消息17日迅速在朋友圈、微博刷屏，網友們言語間滿溢自豪之情，尤其是山東網友，更是為航母命名激動不已。