親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

綠黨公布最新政黨民調 民眾黨、時力支持度明顯下滑

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

命名山東艦 專家：考量航母母港省份

2019-12-18 13:06世界日報 北京18日電

為何命名為山東艦？ 遵循省份命名規律 新華社
為何命名為山東艦？ 遵循省份命名規律 新華社
分享

中國第一艘國產航母為何命名為「山東」號？綜合報導，中國的航母是根據省分來命名，中國的第一艘航母遼寧艦以及17日入列的山東艦，都是這樣的命名規律。軍事專家李杰表示，中國航母的第一個母港在山東省，不排除航母命名和母港以及駐泊地有一定關係。

關於航母命名，世界各國的規律不一樣。比如，美國航母主要是以人物、總統或者議員來命名，俄羅斯航母也是以人物或者是具有傳統意義的名字來命名， 中國航母則是根據省分來命名。

以遼寧艦為例，環球時報報導，根據「海軍艦艇命名條例」，中國以行政省（區）、直轄市名稱來命名航空母艦，首艘航母命名為遼寧艦，主要依據在於遼寧省是中國首艘航母的誕生地；海軍培訓艦載機飛行員的基地也設在遼寧興城；而且遼寧省是重工業基地，為首艘航母的順利建成做出了很大貢獻。

央視新聞報導，山東艦命名是經中央軍委批准，命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，舷號為「17」。

報導引述軍事專家李杰表示，山東能成為中國首艘國產航母的命名，原因有二：國產航母的命名側重於沿海省份，山東作為沿海大省，有入選資格；其次，中國的第一個航母基地在山東，作為國產航母的命名「擔當」，山東也是名正言順。

艦艇的命名對於所涉及省分、城市是一張流動的名片。報導指出，中國海軍艦艇航跡遍及世界，艦艇航跡不斷延伸，也將命名的省分、城市形象帶到全世界。

山東艦於2017年下水，當時曾舉辦命名活動，不少網友建議取名為「台灣」號，後來因為考量山東是航母母港等因素，以山東命名。

海軍國產航母遼寧艦

延伸閱讀

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

山東組科技智庫 50院士參與

山東艦服役 陸迎雙航母時代

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

2019-12-18 13:26

中共首艘自製航母山東艦服役 將提升對台動武彈性？

2019-12-18 13:23

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

中國首艘國產航母服役 網友：17日 17號艦入列 很山東

2019-12-18 13:05

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

中共「國進民退」變本加厲 台灣豈能置身度外？

2019-12-18 10:36

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

2019-12-17 20:20

習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

2019-12-17 19:06

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

2019-12-17 18:00

陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07

歐盟代表提新疆、香港人權 王毅：反對干涉內政

2019-12-17 13:06

港嫌經港珠澳大橋赴澳門遭公安拘捕 涂謹申：違3地3檢

2019-12-17 13:06

陸艦今又巡航釣魚台 陸國防部：多過幾次讓日本習慣

2019-12-17 10:41

香港無線宣布裁員350人 理由：香港前景不明

2019-12-17 10:18

大連獐子島扇貝跑了 棄養大半海洋牧場

2019-12-17 09:56

歐盟外長提西藏香港人權 王毅：別干涉內政

2019-12-16 23:57

中國年度十大媒體新詞 止暴制亂、極限施壓都入榜

2019-12-16 18:35

港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

2019-12-16 16:03

納入「習思想」 中國修訂新聞工作者職業道德準則

2019-12-16 15:56

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

2019-12-16 13:56

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才知是文盲農婦

2019-12-17 14:18

習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

2019-12-17 19:06

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

BBC：中國至今不懂 港人為何選自由不選穩定

2019-12-17 17:41

廣東小夫妻連生3娃 兒病眾籌被罵 網友：不值得同情

2019-12-17 13:50

公車螢幕顯示「我被打劫，請報警」 真相讓人哭笑不得

2019-12-17 16:13

豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

2019-12-17 15:06

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

2019-12-17 20:20

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

溫州女遭丈夫、公公暴打抹狗屎 娘家怒索200萬嫁妝

2019-12-17 13:49

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

2019-12-17 18:00

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top