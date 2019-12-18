命名山東艦 專家：考量航母母港省份

為何命名為山東艦？ 遵循省份命名規律 新華社 分享 facebook

中國第一艘國產航母為何命名為「山東」號？綜合報導，中國的航母是根據省分來命名，中國的第一艘航母遼寧艦以及17日入列的山東艦，都是這樣的命名規律。軍事專家李杰表示，中國航母的第一個母港在山東省，不排除航母命名和母港以及駐泊地有一定關係。

關於航母命名，世界各國的規律不一樣。比如，美國航母主要是以人物、總統或者議員來命名，俄羅斯航母也是以人物或者是具有傳統意義的名字來命名， 中國航母則是根據省分來命名。

以遼寧艦為例，環球時報報導，根據「海軍艦艇命名條例」，中國以行政省（區）、直轄市名稱來命名航空母艦，首艘航母命名為遼寧艦，主要依據在於遼寧省是中國首艘航母的誕生地；海軍培訓艦載機飛行員的基地也設在遼寧興城；而且遼寧省是重工業基地，為首艘航母的順利建成做出了很大貢獻。

央視新聞報導，山東艦命名是經中央軍委批准，命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，舷號為「17」。

報導引述軍事專家李杰表示，山東能成為中國首艘國產航母的命名，原因有二：國產航母的命名側重於沿海省份，山東作為沿海大省，有入選資格；其次，中國的第一個航母基地在山東，作為國產航母的命名「擔當」，山東也是名正言順。

艦艇的命名對於所涉及省分、城市是一張流動的名片。報導指出，中國海軍艦艇航跡遍及世界，艦艇航跡不斷延伸，也將命名的省分、城市形象帶到全世界。

山東艦於2017年下水，當時曾舉辦命名活動，不少網友建議取名為「台灣」號，後來因為考量山東是航母母港等因素，以山東命名。