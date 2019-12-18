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中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07世界日報 北京18日電

中國第一艘自製航空母艦「山東艦」 人民海軍視頻截圖
中國第一艘自製航空母艦「山東艦」 人民海軍視頻截圖
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中國第一艘自製航空母艦「山東艦」（舷號為17）17日在海南三亞某軍港交付海軍，中國國家主席習近平出席交接入列儀式，這是繼「遼寧艦」之後，中國第二艘正式服役的航母，昭示解放軍已進入雙航母時代。

2015年12月31日，中國國防部首度證實自主開展設計和建造第二艘航空母艦。該艦滿載排水量約為7萬噸級，使用常規動力推進，將搭載殲15B戰鬥機及其他型號艦載機。固定翼艦載機將採用滑躍起飛。

該艦於2013年11月19日在中國船舶重工集團大連造船廠開工建造，2017年4月26日出塢下水。從2018年5月13日至2019年11月17日，共進行九次出海試航，最近一次海試通過台灣海峽，赴南海開展試驗和訓練，之後該艦停泊於三亞軍港。

據央視報導，17日下午4時許，交接入列儀式開始，海軍部隊和航母建設單位的代表約5000人在碼頭列隊。習近平登上山東艦，檢閱儀仗隊，察看有關裝備，與艦上官兵交流。

中首艘自製航母「山東艦」交付海軍 新華社
中首艘自製航母「山東艦」交付海軍 新華社
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經中央軍委批准，該艦命名為「山東艦」，舷號為「17」。中央軍委副主席張又俠17日主持儀式，宣布該艦交接入列和艦名、舷號。

山東艦艦長為海軍大校來奕軍，他曾任海軍連雲港號護衛艦艦長、東海艦隊護衛艦第八大隊大隊長。山東艦政委為海軍大校龐建宏，曾任北海艦隊西安艦政委。

另外周邊國家也預期，相較於主要在渤海或黃海活動，以訓練為主要目的的遼寧艦，山東艦未來將會以三亞為母港，長年在南海活動，也代表中南海在此投射國力「秀肌肉」。

環球時報報導，軍事專家李杰表示，南海海域更適合航母編隊活動，能夠東出西太平洋、西進印度洋，對於航母編隊提升軍事打擊和非戰爭軍事行動的能力而言是比較理想的海域，同時能更直接地維護國家海洋權益。李杰稱，南海最遠端到曾母暗沙，距離中國2000多公里，陸基飛機可以飛抵，但留空時間短，很難有效維護南海主權和領土完整，現在山東艦部署在三亞，可以保障航母對南海進行無間斷巡航，提升對南海主權的維護。

南海海軍習近平

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