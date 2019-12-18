馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

海基會前副董事長兼發言人馬紹章今（18）日在遠見華人精英論壇撰文指出，台灣民主利用捷徑來思考，讓錯覺與情緒導引自己的決定越來越強，例如容易受網路風向的牽引，卡神楊蕙如案子的背後，即可看出其可怖。

馬紹章指出，諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）的快思慢想（Thinking, Fast and Slow）一書中，將人的思考分為系統一和系統二，系統一是自動化運作，非常快，不費力，而系統二需動用注意力，處理較費心智的活動，如數學計算等等。

馬紹章認為，系統一的思考快速，因為走的是捷徑，因此常犯錯而不自覺，各種行銷廣告利用的就是系統一的思考。而民主體系天生就具有系統一思考的傾向，這一點從民主選舉過程中鋪天蓋地的各種文宣即可發現，現在再加上網路這個載體，系統一的運作更是如虎添翼。

馬紹章指出，以台灣來說，我們的民主的系統一思考傾向愈來愈強，亦即常常利用捷徑來思考，讓錯覺與情緒導引自己的決定。舉幾個例子來說：（一）年輕學子反服貿，但只有很少的人看過服貿協議；（二）輕易相信口號，例如「今日香港，明日台灣」等等；（三）容易受網路風向的牽引，楊蕙如案子的背後即可看出其可怖；（四）不論是「討厭民進黨」或「討厭韓國瑜」，討厭這兩個字就是情緒的反映；（五）政治雙重標準，以顏色論斷是非等等。