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澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）澳門本周五（12月20日）即將舉行主權移交20周年慶典，中國最高領導人習近平將親自前往當地主持相關活動，當地安全措施明顯加強。

中國廣東省政府12月10日发表的一條消息顯示，珠海市公安局、珠海出入境邊防檢查總站12月9日晚聯合发布公告，"為了維護港珠澳大橋區域通行秩序，為澳門回歸祖國20周年慶典活動創造良好的社會環境，2019年12月10日至12月22日，公安機關將在港珠澳大橋東人工島設立安全檢查站，依法對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、交通運輸工具等開展安全檢查。"

而就在安全檢查站設立後不久，香港就傳出消息，有香港公民在通過該大橋前往澳門時"失蹤"。12月16日，中國珠海公安回應稱，12月13日下午15點左右，珠海市邊檢警方在對一輛從香港前往澳門的巴士進行例行檢查時，发現一名乘客疑似一名遭到通緝的嫌疑人。中國方面稱，這名鐘姓男子曾在多年前因涉嫌走私手機遭到通緝。因此目前被邊檢機關交給辦案機關處理。

這一消息傳出後，包括香港泛民派陣營的意見認為，中國內地公安在港珠澳大橋東人工島的執法工作違反所謂"三地三檢"的原則。按照這一原則，港珠澳三地政府應分別在其屬地建設獨立口岸及邊檢設施。但包括政府官員在內的建制派則表示，東人工島位於珠海水域，所以中國內地公安有權設置檢查站。中國官媒《環球時報》也发表文章為中國公安的相關做法尋找法理依據。按照該報的說法，相關人員、交通運輸工具到達港珠澳大橋東人工島，就等於是到達了中國內地，根據《中華人民共和國出境入境管理法》《人民警察法》《反恐怖主義法》等相關法律規定，地方公安、邊檢部門就有權對經港珠澳大橋進入大陸境內的人員和交通運輸工具開展安全檢查。

《環球時報》報道中沒有提到的是，除了疑似遭到通緝的人員之外，無法進入澳門的還有多名記者。香港Now新聞台記者12月16日在東人工島被內地邊防人員拒絕入境。該台稱，相關人員並沒有解釋原因，但表示這樣的情況會維持幾天。

一天之後，《南華早報》報道稱，該報資深記者Phila Siu也在搭乘渡輪前往澳門時遭到扣押和問訊，時間長達三小時，之後他被拒絕入境澳門，不得不再度搭乘渡輪返回香港。

該名記者在被扣留期間被要求填寫一份涉及大量個人信息的表格，其中包括居住地址、父母姓名、婚姻狀況和訪問目的。

在該名記者展示的一份文件上，列明拒絕入境理由是"存有強烈跡象顯示，利害關系人企圖入境澳門特別行政區從事危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動。"

南華早報總編輯譚衛兒（Tammy Tam）對Phila Siu被拒絕入境深表關切和失望。她說："Phila受到這樣的懷疑極其令人遺憾，無法想象他或者任何南華早報記者會對任何轄區構成任何安全威脅。為什麼這樣對待他而且不讓他入境，對此我感到很困惑。完全沒有道理。"

南華早報報道說，Phila Siu被警方要求出示參加主權移交20周年慶典的媒體邀請函，提供酒店預訂的細節和公司新聞證。一名警察還詢問他在報道慶典之外是否還會見什麼人。Phila Siu表示不會。之前一天，南華早報刊登了Phila Siu寫的兩篇文章，作為介紹澳門過去20年變化的專題系列的一部分。上周，Phila Siu在准備進入澳門采訪時被警方帶到了同一個房間，並被詢問了同樣的問題。不過，兩小時後他獲得了進入澳門的許可。南華早報另一名資深編輯Bernice Chan周二獲准進入澳門報道米其林指南香港澳門獎項。

本文章由德國之聲授權提供】

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