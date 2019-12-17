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山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46聯合報 記者羅印冲／綜合報導

中共總書記習近平（中）十七日在海南三亞出席大陸第一艘自製航空母艦「山東艦」交接入...
中共總書記習近平（中）十七日在海南三亞出席大陸第一艘自製航空母艦「山東艦」交接入列儀式。 （新華社）
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中國大陸第一艘自製航空母艦「山東艦」（舷號為十七）昨天下午在海南三亞某軍港交付海軍，中共總書記習近平出席交接入列儀式，這是繼「遼寧艦」之後，大陸第二艘正式服役的航母，昭示共軍已進入雙航母時代。

二○一五年十二月卅一日，大陸國防部首度證實自主開展設計和建造第二艘航空母艦。該艦滿載排水量約為七萬噸級，使用常規動力推進，將搭載殲-15B戰鬥機及其它型號艦載機。固定翼艦載機將採用滑躍起飛。

該艦於二○一三年十一月十九日在中國船舶重工集團大連造船廠開工建造，二○一七年四月廿六日出塢下水。從二○一八年五月十三日至二○一九年十一月十七日，共進行九次出海試航，最近一次海試通過台灣海峽，赴南海開展試驗和訓練，之後該艦停泊於三亞軍港。

據央視報導，昨下午四時許，交接入列儀式開始，中共海軍部隊和航母建設單位的代表約五千人在碼頭列隊。習近平登上山東艦，檢閱儀仗隊，察看有關裝備，與艦上官兵交流。

經中共中央軍委批准，該艦命名為「山東艦」，舷號為「十七」。中共中央軍委副主席張又俠昨主持儀式，宣布該艦交接入列和艦名、舷號。

有關大陸首艘自製航母命名，之前出現多種猜測，包括湖南艦、吉林艦甚至台灣艦，據大陸「海軍艦艇命名條例」規定，一級艦艇即航母、巡洋艦、戰列艦以行政省（區）命名，首艘航母在大連造船廠續建，故命名為「遼寧艦」。至於山東艦的命名，大陸軍事專家李傑分析，大陸第一個航母基地在山東，作為自製航母的命名，山東是名正言順。

山東艦艦長為海軍大校來奕軍，他曾任海軍連雲港號護衛艦艦長，東海艦隊護衛艦第八大隊大隊長。山東艦政委為海軍大校龐建宏，曾任北海艦隊西安艦政委。

十二月十七日在中國海軍史上也是個重要日子，一八八八年十二月十七日，北洋水師在山東威海衛劉公島正式成立，同日頒布「北洋海軍章程」。

環球網指山東艦創造五個首次，包括：首次擁有自主設計的航母；二戰後亞洲國家擁有自製航母的首次；成為英美之後，世界上第三個擁有雙航母編隊的國家；兩個航母基地首次同期啟用；首次在南海海域部署航母，未來必將在維護南海穩定發揮重要作用。

中共航空母艦習近平遼寧艦

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