香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

香港特區政府17日公布最新整體失業率為3.2 %，當中，餐飲服務活動業失業率上升至6.2%，創八年以來新高。面對嚴峻的失業情況，有立法會議員建議特區政府嚴拒任何外勞申請、考慮建立失業救濟金、在持續進修基金中放寬申請人申領技能考試費用，保障本地勞工生計或協助轉行等措施。

香港中通社報導，勞工及福利局今日向立法會人力事務委員會提交就業措施報告提及，專為近月受經濟不景影響的僱員報讀的「特別‧愛增值」計劃，由於反應熱烈，決定優化及延長計劃，包括考慮透過修改法例把每名學員每月最高的津貼額由港幣4000元增至5800元。

由於香港的就業情況越來越嚴峻，勞福局副局長徐英偉表示，新安排將於2020年7月實施，希望能助失業勞工紓困。

應對未來不景氣的經濟和就業環境，立法會議員建議，特區政府應嚴拒任何外勞申請，保障本地勞工生計；政府可考慮建立失業救濟金、在持續進修基金中放寬申請人申領技能考試費用等紓助紓困措施。

報導援引民建聯立法會議員鄭泳舜表示，香港市民不是沒有消費力，而是修例風波影響消費心情，並顧及安全因素，而減少外出消費娛樂活動。