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北檢約談張安樂 謝啟大：蔡政府就是最大黑道

習近平明抵澳門將在機場發表談話

2019-12-17 20:20聯合報 記者張運祥╱即時報導

今年12月20日是澳門回歸中國大陸20周年紀念日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平一行將於18日下午抵澳，出席「慶祝澳門回歸祖國20周年」系列活動，習近平將在機場對媒體發表談話。

新華社報導，為推動澳門由博彩走向多元，實現永續發展，中央提出：「支持澳門建設世界旅遊休閒中心，加快建設中國與葡語國家商貿合作服務平台」，「支援澳門推動經濟適度多元化，加快發展休閒旅遊、會展商務、中醫藥、教育服務、文化創意等產業」

2018年10月，習近平來到與澳門一水之隔的珠海，宣布港珠澳大橋正式開通。這座「跨海長虹」凝結了中國交通建設工程技術的頂尖成果，進入「大橋時代」，澳門車暢人旺，內引外聯更為便利，切實助益經濟適度多元發展。

澳門本地生產總值（GDP）從回歸之初的519億澳門元（下同），增加到2018年的4447億元；2018年底，累計財政盈餘達到5056億元，外匯存底為1636億元，較1999年分別增長193倍和6.2倍，增強抵禦外部風險的能力；物價保持穩定；居民充分就業，失業率從回歸之初的6.3%下降到2018年的1.8%。

報導指出，黨的十九大報告強調，必須把維護中央對香港、澳門特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

今年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。澳門被納為四大中心城市之一，與香港、廣州、深圳並列成為區域發展核心引擎，在區域協作與國家發展中的地位更加突出。

大陸國家主席習近平明日出席澳門回歸活動，將會公布措施，協助澳門多元經濟發展。圖為...
大陸國家主席習近平明日出席澳門回歸活動，將會公布措施，協助澳門多元經濟發展。圖為大批遊客在澳門大三巴牌坊遊覽拍照。（新華社）
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