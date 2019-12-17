習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

中國大陸自製的首艘「002」型航空母艦，日前通過台灣海峽，前往海南島三亞，何時將會正式加入中共海軍，引發外界注意。今天稍早，大陸社群網站一度傳出，新航空母艦已在三亞舉行了交船典禮，由中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持，然而隨即消息就被刪除。

今天晚間18時38分，人民日報的臉書貼出文章，宣布第一艘自製航空母艦，已由習近平主持交付海軍，舷號17，艦名「山東」。

臉書原文為：「我國第一艘國產航空母艦山東艦17日下午在海南三亞某軍港交付海軍。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。經中央軍委批准，我國第一艘國產航母命名山東艦，舷號為“17”。」

山東艦的基本設計，仍然沿襲中共向烏克蘭購得前蘇聯「瓦良格」號，歷經長期修復而成的「遼寧」艦。不過因為是新船，機械問題應該低於曾報廢多年的遼寧艦；預期在搭載飛機數量等方面，也會優於遼寧艦，外界估計可達30架「殲15」戰機（仿俄Su-33）以上。