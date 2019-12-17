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中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09聯合報 記者羅印冲／即時報導

據央視報導，中國大陸第一艘國產航空母艦山東艦今日下午在海南三亞某軍港交付海軍中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

報導指出，來自中共海軍部隊和航母建設單位的代表約5000人在碼頭列隊，氣氛隆重熱烈。

報導說，下午4時許，交接入列儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗升起。儀仗禮兵護衛著八一軍旗、命名證書，正步行進到主席台前。習近平將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長、政治委員。山東艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗、命名證書。習近平與他們合影留念。交接入列儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。

隨後，習近平登上山東艦，檢閱儀仗隊。習近平察看有關裝備，了解艦載機飛行員工作生活情況。習近平前往駕駛室，與官兵親切交流，在航泊日誌上鄭重簽名。

習近平在碼頭接見了航母部隊官兵代表和航母建設單位代表。習近平對中國大陸航母建設取得的成績表示肯定，勉勵他們再接再厲，為中共和人民再立新功。

丁薛祥、劉鶴、何立峰、李作成出席儀式。張又俠主持儀式，宣布大陸第一艘國產航母交接入列和艦名、舷號。

中國船舶集團有限公司董事長雷凡培、海軍司令員沈金龍在儀式上先後發言。

經中共中央軍委批准，大陸第一艘國產航母命名為中國人民解放軍海軍山東艦，舷號為17。中共中央和大陸國家機關有關部門、軍委機關有關部門、南部戰區、海軍、海南省以及航母建設單位的負責人員參加儀式。

共軍首艘自製航母在今年5月31日完成第六次海試。圖／取自文匯報
共軍首艘自製航母在今年5月31日完成第六次海試。圖／取自文匯報
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習近平海軍中共

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