力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

據央視與新華社報導，大陸國家主席習近平16日在中南海會見赴北京述職的香港特區行政長官林鄭月娥時，中共中央政法委書記郭聲琨也參加會見。星島日報指出，這顯示繼公安部長趙克志之後，郭聲琨也已出任中共中央港澳協調小組副組長，不難看出北京全力支持香港警方「止暴制亂」的堅定立場。

星島日報以「破天荒」形容郭聲琨出席這場會見，顯示港澳小組正在增強政法系統的力量。

央視16日新聞聯播鏡頭顯示，郭聲琨陪同會見。新華社也報導，「韓正、丁薛祥、楊潔篪、郭聲琨、尤權等參加了會見。」韓正是大陸國務院常務副總理、港澳小組組長。

中共中央書記處書記、中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任丁薛祥是中南海大管家；中共中央外事辦主任楊潔篪、中共中央統戰部長尤權都是港澳小組副組長。另兩名副組長大陸外交部長王毅外訪，公安部長趙克志也不在北京，因此未參加會見。

據長期研究港澳問題的消息人士分析，郭聲琨應是以港澳小組副組長的身分出席會見。趙克志本身也是中共中央政法委副書記，中共兩名政法巨頭先後加入港澳小組，顯示中共中央全力支持香港警方「止暴制亂」，維護國家安全。

星島日報指出，郭聲琨介入港澳事務有跡可循。本月3日，紀念澳門「基本法」實施20周年座談會在北京舉行，郭聲琨也罕見亮相。之後，香港新任警務處長鄧炳強訪京，除趙克志會見外，也獲郭聲琨接見。