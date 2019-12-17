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香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59聯合報 記者李仲維/即時報導

香港特區政府今（17）日發布最新9至11月失業率數據，失業率由8至10月的3.1%，上升至3.2%；就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。

與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率創3年以來的高點；餐飲服務失業率升至6.2%，超過8年來的最高水平。

與8月至10月相比，在9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，上升主要見於零售業。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業，而下跌則主要見於維修、洗滌、家居及其他個人服務活動業。

總就業人數由今年8月至10月的384萬3,800人，下跌至9月至11月的383萬600人，減少約1萬3,200人。同期的總勞動人口亦由396萬9,300人下跌至395萬6,000人，減少約1萬3,300人。

今年9月至11月的失業人數（不經季節性調整）為12萬5,400人，與8月至10月的數字相同。就業不足人數由8月至10月的4萬5,900人，上升至9月至11月的4萬6,900人，增加約1,000人。

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步放緩。受到香港社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業合計）的失業率進一步上升至5.2%，是3年以來的高點。

羅致光稱，餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是超過8年來的最高水平。而其他多個行業的失業率也出現上升。羅致光指出，若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。

香港9至11月失業率上升至3.2%。聯合報系資料照片
香港9至11月失業率上升至3.2%。聯合報系資料照片
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