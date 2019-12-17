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陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07聯合報 記者李仲維/即時報導

陸委會今（17）日表示，實施春節加班機是為了保障及滿足兩岸民眾在春節期間返鄉過節之旅運需求，有關2020年兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中，我方正等待陸方正式回覆。

陸委會表示，對於春節加班機以外的需求，因陸客大幅減少及淡季因素，目前仍有很多機位，海基會已建立聯繫窗口，台商有機位需求，都可以透過該窗口提供人員名單，民航局會協調國籍航空公司滿足台商需求。

陸委會仍表示，2020年兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中。聯合報系資料照片
陸委會仍表示，2020年兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中。聯合報系資料照片
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春節加班台商

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