港嫌經港珠澳大橋赴澳門遭公安拘捕 涂謹申：違3地3檢

男子經港珠澳大橋過澳門被扣 新華社 分享 facebook

廣東警方官方微博「平安南粵」16日發布通報，在港珠澳大橋安全檢查站查獲了潛逃7年的港籍犯罪嫌疑人。而公安在澳門海關抓捕香港嫌犯帶回內地，也引發三地司法管轄權爭議。

通報指出，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站13日下午在港珠澳大橋東人工島安全檢查站開展聯合執法，邊檢民警在對一輛前往澳門的穿梭巴士進行例行檢查中發現53歲港籍乘客疑似被通緝嫌疑人，經警方比對確認，恐涉及2012年8月涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案，而被深圳機場海關緝私分局通緝。珠海邊檢因此將被通緝嫌疑人移送調查。

香港01報導，民主黨立法會議員涂謹申表示，若有人由香港乘巴士到澳門，內地部門不應行使司法管轄權，應該採用「三地三檢」原則。公民黨譚文豪則指，已經向立法會主席梁君彥要求提出緊急質詢，希望保安局長李家超及運房局長陳帆出席會議並解釋。

保安局回應，根據《三地政府協議》，港珠澳三地政府會按「屬地原則」於大橋進行執法及行使司法管轄權，即三地政府將各自按其法律，於大橋上自己的屬地內進行執法及行使司法管轄權；而大橋主橋的運作安排及執法事宜則由內地相關政府部門按內地法律執行。