歐盟代表提新疆、香港人權 王毅：反對干涉內政

歐盟外長提人權，王毅：反對干涉內政+王毅引用一句古詩回應。 新華社 分享 facebook

中國外交部長王毅16日在西班牙出席歐亞外長會議，與歐盟新任外交和安全政策高級代表博雷利舉行雙邊會談，博雷利在會後提到新疆及香港問題，王毅強調反對歐盟干涉中國內政。

綜合外電報導，王毅與博雷利會談後共同發表聲明，先發言的博雷利強調歐中關係合作的重要性之外，也提到歐中在一些事務的意見不一致，例如新疆及香港問題，認為在推進夥伴關係時，也要考慮到人權。

王毅隨後表示，反對歐盟干涉中國內部事務，包括新疆等。他說，中國與歐盟都支持多邊主義、多邊貿易及維護聯合國權威及國際法規則等，但雙方歷史文化背景、社會制度模式不同，存在一些分歧很正常，但分歧不應是交往障礙，並強調中國主張互不干涉內政。

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英超兵工廠中場球星厄齊爾日前在推特發文，聲援新疆維吾爾族人，引起中國強烈反彈，原定17日直播兵工廠迎戰曼城的央視，16日突然取消直播賽事。中國外交部發言人耿爽表示，「厄齊爾似乎被一些假新聞蒙蔽雙眼，被假新聞和不實之詞影響了判斷，不知道中方的反恐維穩舉措得到各族民眾擁護」。

另王毅16日在比利時布魯塞爾歐洲政策中心舉辦的歐洲智庫媒體交流會上發表演講時表示，有些歐洲朋友認為，中國已經是一個發達國家，開始用發達國家的標準來審視中國，甚至提出要事事「對等」。但中國仍然是一個發展中國家，無論從哪方面來說，要求一個剛發展幾十年的國家同發展了幾百年的國家「對等」，這本身就是一種「不對等」。

王毅並引用中國一句古詩：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」表示，這句古詩的意思是從不同角度觀察事物，會得出不同的結論。如果以實事求是態度，從發展中國家的角度看中國的話，將呈現出一幅極為亮麗的風景。