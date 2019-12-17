香港記者赴澳門採訪 遭盤查後送返

香港now新聞台表示，公司所屬的一名記者與一名攝影師昨（16）日經港珠澳大橋擬入境澳門，在東人工島內地公安檢查站遭扣查約2小時45分，最後記者遭拒絕入境，攝影師已順利過關。

綜合港媒報導，now新聞台表示，這兩名記者早前已向澳門當局報名，參與澳門回歸採訪活動。

now新聞台稱，該名記者與攝影師乘坐巴士，昨下午抵達東人工島內地公安檢查站，記者在櫃位向邊防人員出示回鄉證及身分證，之後就被帶到臨時等候區，邊防人員拒絕他入境，並搜查他的隨身物品及查詢到訪澳門的目的。邊防人員詢問記者背景時還做筆錄，全程以攝影機錄影，之後安排巴士將記者送返香港。

對於有港人上周乘巴士經港珠澳大橋往澳門時，在東人工島遭公安帶走的疑案，香港署理行政長官張建宗表示，大陸在大橋人工島行使司法管轄權，是合理合法。

張建宗表示，香港市民對「三地三檢」及「屬地原則」有所誤解，解釋「三地三檢」是通關安排，而「屬地原則」即各地在屬地內也有實施司法權，大陸當局在有關地方行使司法管轄權是合理合法。