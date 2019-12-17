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大連獐子島扇貝跑了 棄養大半海洋牧場

2019-12-17 09:56聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

有「海底銀行」之稱的大連獐子島，1600平方公里的海洋牧場，近五年來連四次扇貝「跑路」、大面積死亡，近日更被揭露，獐子島扇貝幾乎已是「外來貝」，拿日、韓海域捕撈的，外來殼加工一年生的貝肉後，以獐子島扇貝的名義出售，魚目混珠。

獐子島扇貝出名，主要是養殖在山東半島北緯39度1600平方公里的海洋牧場，年年豐收，比水果還便宜。不過，近年來扇貝「跑路」、死亡，證實海洋牧場遭到汙染，獐子島董事長吳厚剛表示，10月中旬進行三萬畝播苗生產，出現大面積大比例死亡後，決定立即停止今年的扇貝播苗。

獐子島隨後發佈公告，將棄養約150萬畝海域。也就是相當棄養大半海洋牧場。。

肥美的獐子岛扇貝如今消失，但目前市面上仍在銷售獐子島扇貝，澎湃新聞報導，獐子島集團內部員工及知情人士透露，獐子島扇貝其實絕大多數都是日本海域捕撈進口，除了日本，也有一部分來自韓國

值得注意的是，市面銷售的獐子島扇貝，標注產地多為遼寧省大連市，並未明確注明扇貝捕撈海域。即使已注明捕撈海域的扇貝產品，也從大連獐子島海域，改成黃海。

如今獐子島也從海底銀行變成加工廠，澎湃新聞報導，中國漁業協會資深人士王金和鑒別後表示，「扇貝殼裡面的扇貝肉明顯是拼接的，不確定是哪一種貝。」

知情人士透露，獐子島加工廠的粉絲扇貝，就是將一年生的扇貝肉裝在外面買來的殼裡，加進粉絲等調味，「殼就是當個盤用」。

大連獐子島1600平方公里的海洋牧場，近五年來連四次扇貝「跑路」、大面積死亡。本...
大連獐子島1600平方公里的海洋牧場，近五年來連四次扇貝「跑路」、大面積死亡。本報資料照片
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獐子島加工廠的粉絲扇貝，就是將一年生的扇貝肉裝在外面買來的殼裡，加進粉絲等調味，...
獐子島加工廠的粉絲扇貝，就是將一年生的扇貝肉裝在外面買來的殼裡，加進粉絲等調味，「殼就是當個盤用」。本報資料照片
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牧場棄養韓國

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