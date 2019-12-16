港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

大陸警方官方微博「平安南粵」今（16）日發布通報，在港珠澳大橋安全檢查站查獲了潛逃7年的港籍犯罪嫌疑人。而大陸公安在澳門海關抓捕香港嫌犯帶回中國的治權合理性，也引發議論。

通報指出，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站13日下午在港珠澳大橋東人工島安全檢查站開展聯合執法，邊檢民警在對一輛前往澳門的穿梭巴士進行例行檢查中發現53歲港籍乘客疑似被通緝嫌疑人，經警方比對確認，恐涉及2012年8月涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案，而被深圳機場海關緝私分局通緝。珠海邊檢因此將被通緝嫌疑人移送調查。

警方並表示，自12月10日警方對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛開展安全檢查以來，已查獲多名內地警方通緝的在逃犯罪嫌疑人。

法廣報導，澳門和大陸近日加強出入境關防安全檢查，以準備中國國家主席習近平週三到訪澳門。

報導也指，近日已有多名乘搭直通巴到澳門的乘客，被大陸公安截停。

香港立法會議員、也是香港執業律師塗謹申質疑，大陸公安其實無權扣查並非前往中國地區的旅客；若經過人工島便等同進入大陸，甚至接受公安入境檢查，並不合理。