親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

2019-12-16 16:03聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸警方官方微博「平安南粵」今（16）日發布通報，在港珠澳大橋安全檢查站查獲了潛逃7年的港籍犯罪嫌疑人。而大陸公安澳門海關抓捕香港嫌犯帶回中國的治權合理性，也引發議論。

通報指出，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站13日下午在港珠澳大橋東人工島安全檢查站開展聯合執法，邊檢民警在對一輛前往澳門的穿梭巴士進行例行檢查中發現53歲港籍乘客疑似被通緝嫌疑人，經警方比對確認，恐涉及2012年8月涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案，而被深圳機場海關緝私分局通緝。珠海邊檢因此將被通緝嫌疑人移送調查。

警方並表示，自12月10日警方對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛開展安全檢查以來，已查獲多名內地警方通緝的在逃犯罪嫌疑人。

法廣報導，澳門和大陸近日加強出入境關防安全檢查，以準備中國國家主席習近平週三到訪澳門。

報導也指，近日已有多名乘搭直通巴到澳門的乘客，被大陸公安截停。

香港立法會議員、也是香港執業律師塗謹申質疑，大陸公安其實無權扣查並非前往中國地區的旅客；若經過人工島便等同進入大陸，甚至接受公安入境檢查，並不合理。

他強調，港人經大橋赴澳門，是否獲准入境，應由澳門當局決定；若被拒入境，應遣返香港，而不是中途被公安逮捕後送到中國。

大陸警方官方微博「平安南粵」發布通報。
大陸警方官方微博「平安南粵」發布通報。
分享

澳門公安香港

延伸閱讀

時殷弘：香港問題大陸有兩條底線

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄

習近平將訪澳門 港珠澳大橋加強保安

相關新聞

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

納入「習思想」 中國修訂新聞工作者職業道德準則

2019-12-16 15:56

談中美第一階段貿易協議 北大國關教授：有總比沒有好

2019-12-16 16:08

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

2019-12-16 13:56

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦

2019-12-15 14:38

習近平赴澳門前夕 傳港人過安檢遭公安扣查失聯

2019-12-15 14:30

美中台三角／香港變局 北京重新思考一國兩制？

2019-12-15 00:35

香港貧窮人口新高 五個港人一個窮

2019-12-15 00:19

港媒：林鄭赴京會韓正 16日見習近平、李克強

2019-12-14 16:38

習近平將出席澳門回歸20周年慶 可望宣布系列利多

2019-12-14 10:34

香港貧窮人口創新高 五個港人一個窮

2019-12-14 09:24

中美口水戰 互批沒善意

2019-12-14 00:41

王毅：中美合作 唯一正確選擇

2019-12-14 00:41

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

王毅痛斥美國 「中國觀」入歧途、「世界觀」出偏差

2019-12-13 18:42

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

21歲哈佛高材生！任正非小女兒近照曬氣質 網友讚真名媛

2019-12-15 16:51

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

香港平安夜將不平安 親中港媒指民宿成軍火庫

2019-12-16 09:51

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

到台後又回港續抗爭 賴清德：香港女孩Ada很勇敢

2019-12-15 22:40

林鄭北京述職 香港示威未停

2019-12-16 00:37

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

大陸最後的狩獵部落

2019-12-16 02:17

控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

2019-12-16 02:16

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

2019-12-15 22:22

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

影片／高以翔追思會 浙江衛視高層：我們非常傷心

2019-12-15 16:28

長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

2019-12-16 02:16

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

2019-12-16 02:14

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

陸減貧人口 今年估逾千萬

2019-12-16 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top