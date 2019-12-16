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時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

台灣選情進入倒數階段，對於選後中美台三邊關係發展，中國人民大學國際關係學者時殷弘今日表示，中美在鬧，但是到目前為止與預見的將來，雙方還是有第一個共同利益是：「中美不會打仗」。如果民進黨要將隱性、漸進台獨推進成法理台獨的話，美國就會教訓罵台灣，就像當年小布希罵陳水扁。

時殷弘接著指出，另一個事實是，美國衝擊台灣底線是不斷步步升級，蔡英文對大陸敵對態度也是不斷步步升級，「那還有甚麼選擇？」大陸會全面緊壓民進黨政權。對於會不會繼續挖台灣邦交國，他表示，「會挖、會挖」。

北京大學國際關係學院教授賈慶國則指出，大陸會繼續堅持過去一貫堅持的一個中國政策，根據具體情況來做出反應。如果美國恢復與台灣官方關係，中美會斷交的，但美國不會走到那一步。儘管美國國會通過的議案是有很大的挑釁，但是也有很多是一廂情願的東西，「美國真的希望跟中國發生正面的對抗與衝突嗎?」

賈慶國表示，美國沒有下這個決心，也很可能不會下這個決心。台灣應做明智、客觀的判斷。「靠美國來實現他們的夢想是不太現實的，美國有美國的利益，他們有他們的夢想，這兩個東西不完全是一樣的。很大程度上是不一樣的，還是要現實一點。」

美國亞太助卿史達偉2日出席研討會時曾表示，他自上任後很快訪問日本等亞太盟友，以展現美國對區域盟友承諾，但對於是否訪台，他表示美國會遵守「一法三公報」，且不會稱台灣為國家。

對此，賈慶國表示，美國不希望台灣給美國製造太多麻煩，因為中美間的麻煩夠多了，台灣要是出現問題，也可能會導致戰爭。美國50年代就不想因台打仗，現在就更不希望，因為戰爭代價太大。所以從台灣角度看，還是要現實，不論藍綠對美國不要指望你做甚麼他都會支持，損害美國利益他就不會支持，搞台獨不會有希望。

大陸學者時殷弘與賈慶國上午參加由中國人民大學主辦的「新時代的中國與世界國際研討會...
大陸學者時殷弘與賈慶國上午參加由中國人民大學主辦的「新時代的中國與世界國際研討會」。記者呂佳蓉/攝
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