納入「習思想」 中國修訂新聞工作者職業道德準則

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦 路透 分享 facebook 時隔十年，中國新修訂的「中國新聞工作者職業道德準則」昨日公布，共7條31款，要求新聞工作者要堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

1991年1月，中華全國新聞工作者協會第四屆理事會第一次全體會議通過「中國新聞工作者職業道德準則」，後歷經1994年4月、1997年1月、2009年11月三次修訂。主要提升新聞工作者職業素養。距離上次修訂至今已有十年。

新華網報導，「四個意識」指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」指中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

準則提出，新聞工作者要牢記黨的新聞輿論工作職責使命，不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力，自覺遵守國家法律法規，恪守新聞職業道德，自覺承擔社會責任，做政治堅定、引領時代、業務精湛、作風優良、黨和人民信賴的新聞工作者。

準則強調，堅持改進創新，遵循新聞傳播規律和新興媒體發展規律，強化網路思維，順應全媒體發展要求，創新理念、內容、體裁、形式、方法、手段、業態等，適應分眾化、差異化傳播趨勢，敢於打破思維定勢和路徑依賴，善於運用網絡新技術新應用，不斷提高傳播力、引導力、影響力、公信力。

準則提出，增強法治觀念，遵守憲法和法律法規，切實維護國家政治安全、文化安全和社會穩定。遵守黨的新聞工作紀律，尊重和保護新聞媒體作品版權。