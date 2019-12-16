親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

納入「習思想」 中國修訂新聞工作者職業道德準則

2019-12-16 15:56世界日報 記者蔡敏姿／北京16日電

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦 路透
陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦 路透
分享
時隔十年，中國新修訂的「中國新聞工作者職業道德準則」昨日公布，共7條31款，要求新聞工作者要堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

1991年1月，中華全國新聞工作者協會第四屆理事會第一次全體會議通過「中國新聞工作者職業道德準則」，後歷經1994年4月、1997年1月、2009年11月三次修訂。主要提升新聞工作者職業素養。距離上次修訂至今已有十年。

新華網報導，「四個意識」指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」指中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

準則提出，新聞工作者要牢記黨的新聞輿論工作職責使命，不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力，自覺遵守國家法律法規，恪守新聞職業道德，自覺承擔社會責任，做政治堅定、引領時代、業務精湛、作風優良、黨和人民信賴的新聞工作者。

準則強調，堅持改進創新，遵循新聞傳播規律和新興媒體發展規律，強化網路思維，順應全媒體發展要求，創新理念、內容、體裁、形式、方法、手段、業態等，適應分眾化、差異化傳播趨勢，敢於打破思維定勢和路徑依賴，善於運用網絡新技術新應用，不斷提高傳播力、引導力、影響力、公信力。

準則提出，增強法治觀念，遵守憲法和法律法規，切實維護國家政治安全、文化安全和社會穩定。遵守黨的新聞工作紀律，尊重和保護新聞媒體作品版權。

習近平

延伸閱讀

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

今年加拿大最有影響力決策者 加智庫遙指習近平

陸央視：習近平畫藍圖新時代「一國兩制」

下階段美中貿易談判 美方可抓住中國這些弱點...

相關新聞

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

談中美第一階段貿易協議 北大國關教授：有總比沒有好

2019-12-16 16:08

港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

2019-12-16 16:03

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

2019-12-16 13:56

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦

2019-12-15 14:38

習近平赴澳門前夕 傳港人過安檢遭公安扣查失聯

2019-12-15 14:30

美中台三角／香港變局 北京重新思考一國兩制？

2019-12-15 00:35

香港貧窮人口新高 五個港人一個窮

2019-12-15 00:19

港媒：林鄭赴京會韓正 16日見習近平、李克強

2019-12-14 16:38

習近平將出席澳門回歸20周年慶 可望宣布系列利多

2019-12-14 10:34

香港貧窮人口創新高 五個港人一個窮

2019-12-14 09:24

中美口水戰 互批沒善意

2019-12-14 00:41

王毅：中美合作 唯一正確選擇

2019-12-14 00:41

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

王毅痛斥美國 「中國觀」入歧途、「世界觀」出偏差

2019-12-13 18:42

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

21歲哈佛高材生！任正非小女兒近照曬氣質 網友讚真名媛

2019-12-15 16:51

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

香港平安夜將不平安 親中港媒指民宿成軍火庫

2019-12-16 09:51

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

到台後又回港續抗爭 賴清德：香港女孩Ada很勇敢

2019-12-15 22:40

林鄭北京述職 香港示威未停

2019-12-16 00:37

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

大陸最後的狩獵部落

2019-12-16 02:17

控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

2019-12-16 02:16

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

2019-12-15 22:22

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

影片／高以翔追思會 浙江衛視高層：我們非常傷心

2019-12-15 16:28

長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

2019-12-16 02:16

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

2019-12-16 02:14

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

陸減貧人口 今年估逾千萬

2019-12-16 02:13

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

德國足球球星厄齊爾控維族人遭迫害 中國球迷喊封殺

2019-12-15 16:51

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

林鄭進京 李克強：堅定支持

2019-12-16 13:05

前美駐港澳總領事：港一國兩制 美應強化現狀而非破壞

2019-12-16 13:58

兩岸海上客運票務平台啟用

2019-12-16 02:14

浙江台州小村打算每人發20萬 網友急喊：願當上門女婿

2019-12-15 16:36

習近平將訪澳門 港珠澳大橋加強保安

2019-12-16 11:23

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top