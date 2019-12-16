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澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

2019-12-16 13:56世界日報 香港16日電

澳門主權移交20年，分析：應有大禮包。 新華社
澳門主權移交20年，分析：應有大禮包。 新華社
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中國國家主席習近平傳出將在出席澳門主權移交20周年慶祝大會時，宣布引導澳門將經濟重心轉至金融中心的政策。學者分析說，在澳門主權移交20周年之際，是應給出「大禮包」。

路透稍早前報導，習近平此次澳門行將宣布連串新政策，引導澳門經濟重心從博彩業轉移至金融中心，包括成立以人民幣計價的股票交易所。

中央社報導，對此，天津南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，上述消息的可能性大，因為澳門也在努力進行此事。

據報導，李曉兵受訪時指出，澳門的產業總體來說很單一，「中央政府一直在督促建議澳門要搞適度經濟多元，這是個機會，因為（反）修例風波打擊了香港的一些信心，現在香港資金據說往外走的也比較多，澳門可藉這個機會吸納一些香港的專業人才」。

報導引述李曉兵說：「澳門自己願意發展，中央一定不會禁止，一定會支持，再說澳門今年是（主權移交）20年，應該給澳門一些大禮包。」

對於路透的消息，許多人連結到港人反對修訂「逃犯條例」而引發的「反送中」運動，揣測北京此舉是為懲罰香港；長遠來看，甚至有意以澳門取代香港的金融地位。

但有海外華文媒體引述專家分析提到，港、澳法律體系不同以及許多客觀條件的巨大差異，決定了澳門無法取代香港。

以法律體系來說，香港屬於普通法系，澳門則採用葡萄牙遺留的大陸法系，二者最明顯和最基本區別在於司法權的不同。

亦即，普通法系傾向保護私有財產及合約自由免受國家干預，實行普通法系的地區，往往金融和資本市場尤為發達；環顧全球，幾乎可說沒有普通法系統，就沒有金融系統。大陸法系的司法獨立性和能動性等方面，則無法與普通法系相提並論。

報導稱，李曉兵則表示，在金融業發展方面，從北京來看，「澳門發展和香港發展，效果沒什麼差別，都是特區，都是國際化城市，而且澳門博彩業的資金很充盈，要把這種非常容易換來的資金做一個轉化，因為包括未來要建中葡商貿合作平台，背後都要有金融業的支持」。

新華社日前報導，習近平將於18至20日赴澳門，除了出席澳門主權移交20周年慶祝大會暨澳門特別行政區第5屆政府就職典禮，也將視察澳門。

澳門香港習近平

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