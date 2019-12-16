應對明年政經挑戰 陸前財政部副部長：須堅持多邊主義

針對明年的政治與經濟挑戰，大陸前財政部副部長朱光耀今日指出，美方的單邊主義與保護主義讓國際政治經濟秩序面臨重大衝擊，因應之道是國際社會一定要堅持多邊主義的原則，堅持自由貿易的原則。

朱光耀今日上午參加由人大主辦的「新時代的中國與世界國際研討會」。他在會中提出明年需應對的五個方面的挑戰。首先，他批評，近期由於美國阻攔，世貿組織的上訴機制不得不停擺，使得世貿組織被蒙上灰塵。世貿組織功能面臨著喪失的現實危險。而解決之道是世界的事情大家商量著辦，164個世貿組織成員共同努力，通過協商一致，找到解決的方法。而方法即為堅持自由貿易原則、體現公平性，為全球的貿易發展來形成新的動力。

其次，他指出，數位經濟的發展是全球勞動生產率提高的極大的現實的動力。但是由於單邊主義和保護主義的阻礙，國際社會無法就該議題推進，形成政策共識，制定相關的標準，啟動應該馬上進行的工作。

第三，朱光耀指出，宏觀經濟政策的協調曾經是渡過2008年國際金融危機的重大的、根本的原因之一。他提醒，不能忘記那場挑戰是來自美國，而世界各國找到了一條應對挑戰的道路，即多邊主義的道路、合作的道路，與同舟共濟的道路。

朱光耀接著指出，十年過去了，世界仍未擺脫那次國際金融危機影響的陰影，一些國家忘掉了教訓、忘掉國際社會合作的動力之源是同心協力，單邊主義、保護主義，使得國際社會的宏觀經濟政策協調面臨停頓。現今國際社會面臨宏觀經濟政策關鍵的挑戰是面對負利率，這是「二戰」後，遇到的一個最大的、真實的挑戰。但不幸的是，因單邊主義和保護主義的阻礙，國際宏觀經濟政策的協調受到嚴重的制約。

第四，他說，應對氣候變化的國際合作受到了美國單方面退出，從而形成的負面的影響。