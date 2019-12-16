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陸央視：習近平畫藍圖新時代「一國兩制」

2019-12-16 12:13聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

澳門回歸大陸即將滿20年，央視新聞客戶端今（16）日評論稱，中國特色社會主義進入新時代，意味著「一國兩制」事業也進入新時代。大陸國家主席習近平以中華民族偉大復興中國夢的遠大目標，堅定不移推進「一國兩制」實踐在香港、澳門，擘畫新時代藍圖。

評論稱，澳門回歸大陸20年來，開創歷史上最好的發展局面，充分證明，「一國兩制」是完全行得通、辦得到的。黨的十八大以來，習近平鮮明表達堅持「一國兩制」基本方針的堅定立場，要以長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海的信心，以千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金的恆心，推動「一國兩制」在香港的實踐取得更大成就。

習近平曾比喻要把路走對走穩，不能「左腳穿著右腳鞋——錯打錯處來」。要依法保障「一國兩制」，必須把堅持一國原則和尊重兩制差異、維護中央權力和保障特別行政區高度自治權、發揮大陸堅強後盾作用和提高港澳自身競爭力有機結合起來，任何時候都不能偏廢，才能把路走對、走穩。

文章稱，貫徹「一國兩制」方針，必須堅持兩點：一是堅定不移，不會變、不動搖；二是全面準確，確保「一國兩制」在香港、澳門的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進。

內文指出，統一是兩岸關係發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。2019年1月2日，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表題為「為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥」的重要講話。鄭重宣示新時代堅持「一國兩制」和推進和平統一的五項重大主張：攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

習近平在「告台灣同胞書」指出，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。提出「一國兩制」是為了維護台灣同胞利益福祉。

文章稱，「親望親好，中國人要幫中國人」習近平提出兩岸應通盡通的主張。

大陸國家主席習近平。照片／大陸央視新聞網
大陸國家主席習近平。照片／大陸央視新聞網
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一國兩制習近平

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