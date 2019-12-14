習近平將出席澳門回歸20周年慶 可望宣布系列利多

新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。

路透日前報導，習近平訪問澳門時可望宣布一系列給予澳門的新政策利多，引導澳門將經濟重心逐步從賭場轉移至金融中心，包括建立人民幣計價的股票交易所，並加速推動正在進行中的人民幣結算中心，同時為澳門劃設鄰近的大陸土地供其開發。

報導稱，澳門官員及企業高層認為，此舉是對澳門的一種「獎賞」，因澳門沒有像香港一樣出現持續的示威活動。香港過去六個月一直受困於街頭社會運動。

相較於香港近幾年各種示威、抗爭不斷，事事服膺於中共中央意志的澳門，無疑被北京視為是「一國兩制」的典範。

人民日報就表示，回歸20年來，澳門特別行政區全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針，正確認識並妥善處理「一國」與「兩制」的關係，使中央的權力與特別行政區的高度自治權在「一國兩制」架構內有機結合、有效運行，向世界展示了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。