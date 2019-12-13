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中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14聯合報 特派記者呂佳蓉林宸誼／連線即時報導

中美達成第一階段經貿協議文本！大陸央視昨晚報導，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協定文本達成一致。

報導稱，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。

中方認為，中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須從大局出發，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應。

本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。協定相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

隨著中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

本協議有利於中美兩國加強經貿領域的合作，有效管控和解決經貿領域的分歧，促進中美經貿關係穩定發展。在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，本協議有利於增強全球市場信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。

雙方約定，下一步雙方將各自儘快完成法律審核、翻譯校對等必要的程式，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

協定簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協定相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

國務院新聞辦公室今13日（星期五）晚間11時舉行新聞發佈會，國家發展和改革委員會副主任甯吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等人說明中美經貿磋商有關進展情況。

歷經一年多的中美貿易戰終在12月13日達成第一階段經貿協議。圖為美國總統川普（左...
歷經一年多的中美貿易戰終在12月13日達成第一階段經貿協議。圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平。（美聯社資料照）
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