王毅痛斥美國 「中國觀」入歧途、「世界觀」出偏差

大陸國務委員兼外交部長王毅指稱美國，「不僅『中國觀』走入歧途，『世界觀』也出了偏差」，已經成為當今世界的麻煩製造者。他呼籲，「美方對華政策應儘快回歸正確軌道，中方的正當合法權益應得到切實尊重」。

根據大陸外交部網站發布的訊息，王毅13日在「國際形勢與中國外交研討會」以「乘風破浪，堅定前行」為題發表的演講，除陳述大陸過去這一年的外交工作成果外，也提出來年的工作任務。演講中，王毅以相當大的篇幅談論中美關係。

他指出，2019年，無論是在中國外交還是國際形勢中，中美關係無疑都是最受關注的議題。「今年是中美建交40周年，兩國關係卻遇到了40年來前所未有的複雜局面。」

王毅指責，美方在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑。

「不僅如此，美方還利用各種國際場合詆毀中國的社會制度、發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上各種莫須有的罪名。這種近乎偏執的行為在國際交往中實屬罕見，嚴重損害了中美之間得來不易的互信根基。」

王毅說，「美方的上述做法，歸根到底是對華認知出現了誤判」。他並點出，所謂對華認知誤判包括：認定中國一定會像傳統大國一樣「國強必霸」，最終挑戰和取代美國；出於意識形態成見，難以接受中國特色社會主義制度取得成功；將美國自身問題轉嫁到中國身上，搞「內病外治」；企圖通過對華示強謀取個人政治利益。

他表示，作為綜合實力最強的國家，美國卻放棄應當承擔的國際責任和義務，重蹈單邊主義和保護主義覆轍，短短兩年多就先後退出「跨太平洋夥伴關係協定」等國際組織與協議。

王毅稱，「這種公然開歷史倒車，不斷退群毀約的做法，給國際社會帶來諸多難題和困擾，成為當今世界的麻煩製造者。」他強調，作為世界上第一、第二大經濟體，中美保持健康穩定關係，不僅符合兩國人民利益，也是世界各國的共同期盼。

王毅再次對美國喊話說，「對於中國而言，我們爭取的是自身的正當發展權利，從來無意挑戰和取代美國；我們堅持的是國際公平正義，堅決不走『國強必霸』的老路；我們追求的是人類社會共同進步，絕不會謀取一己私利。」

他並呼籲美國，儘快冷靜下來，樹立理性的「中國觀」和正確的「世界觀」，同中方相向而行。