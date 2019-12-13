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王毅：2020中國外交聚焦六重點，批美「中國觀」走歧途

2019-12-13 11:41聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸外交部長王毅今（13）日宣示2020年中國外交聚焦積極擴大國際合作等六大內容，他同時痛批美國不僅「中國觀」走入歧途，「世界觀」也出了偏差。

王毅今日在北京舉行的2019年國際形勢與中國外交研討會發表主旨演講時，宣告2020年中國外交聚焦六大內容：一是繼續服務國內開放發展；二是堅決維護國家利益；三是不斷深化夥伴關係；四是堅定捍衛多邊主義；五是積極擴大國際合作；六是著力推進外交體系和能力現代化。

王毅並自會中詳細論述了中美關係。澎湃新聞報導，王毅表示，美方在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、臺灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑，不僅如此，美方還利用各種國際場合詆毀中國的社會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上了許多莫須有的罪名。王毅說「這種近乎偏執的行為在國際交往中實屬罕見」。

他痛批美國，不僅「中國觀」走入歧途，「世界觀」也出了偏差。

王毅表示，美方對華認知出現了誤判，認定中國一定會像傳統大國那樣國強必霸，最終挑戰和取代美國；或出於意識形態偏見，難以接受中國特色社會主義制度取得成功，不願意承認這個世界上除了西方模式之外還有別的現代化道路；更把美國自身問題轉嫁到中國身上，搞內病外治；甚至還有人企圖通過對話示強，謀取個人的政治利益。

王毅強調，中國堅決不走國強必霸的道路，相信中美合作才是兩國的最好選擇，也是唯一正確選擇。王毅敦促美方儘快冷靜下來，「同中方相向而行，實現不衝突、不對抗」，相互尊重找到和平共處和互利共贏之道。

大陸外交部長王毅。本報資料照片
大陸外交部長王毅。本報資料照片
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王毅北京

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