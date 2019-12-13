親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣年輕人的未來被賣掉了？王明鉅：民進黨把錢還來

中國載人登陸火星還要多少年?官方透露:2045年前

2019-12-13 09:00聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中國載人登陸火星還要多少年？中國航天科技集團總經理袁潔在北京航空航天大學公開課上透露，中國將在2045年前發展載人登火能力。

中國航天科技集團前身是中國國防部第五研究院，擁有「神舟」、「長征」等品牌自主智慧財產權，是特大型國有企業。

新京報報導，中國啟動覓音計畫，即太陽系近鄰宜居行星太空探索計畫。規劃2030年前，覓音計畫將發射宇航飛行器，以直接成像手段發現和認證太陽系外宜居行星性，同時對太陽系天體開展光譜巡天，揭示水的分佈，以0.01角秒的空間解析度，開啟中外紅波段天文學觀測。

中國航天科技集團總經理袁潔指出，覓音計畫到2020年將實施的重大工程項目包括：長期有人照料的近地載人空間站、月球採樣返回、北斗導航衛星全球系統、高解析度對地觀測系統、低軌移動互聯網星座、首次火星著陸探測。

到2030年將實施長征九號運載火箭（重型運載火箭）、空間飛行器在軌服務與維護系統、天地一體化資訊網路、下一代空間基礎設施、火星和小行星取樣返回、覓音計畫——太陽系近鄰宜居行星的太空探索計畫等重大工程項目。

袁潔還透露，到2045年的主要航天工程項目包括：功能完備、長期運行的月球科研站、太陽系邊際探測、組合動力重複使用運載器、空間安全環境全球監測與治理工程、發展載人登火能力。

中國航天科技集團研製中國新一代載人飛船（右）。取自新京報
中國航天科技集團研製中國新一代載人飛船（右）。取自新京報
分享
中國航天科技集團研製中國新一代載運火箭。取自新京報
中國航天科技集團研製中國新一代載運火箭。取自新京報
分享

太陽系火星太空

延伸閱讀

陸民營5G衛星 預計月底升空

火星任務大發現 水冰地圖令人興奮

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

失聯3個月 NASA找到印度月球登陸器

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

紀念香港612 和你lunch活動 警蒙面監視

2019-12-12 23:58

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

記得今天是南京大屠殺82週年嗎? 馬英九還記得

2019-12-13 08:27

陶冬：中美「國運之爭」 將再鬥20年

2019-12-13 00:03

陸委會：兩岸春節加班機還在溝通聯繫

2019-12-12 17:54

習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

2019-12-12 16:22

達賴喇嘛：從香港可看出 極權制度不適合中國

2019-12-12 15:24

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

涉港涉疆紛擾 陸外交部網站更新 王毅強調捍衛國家主權

2019-12-12 12:13

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

陸正能量神曲《信仰的光芒》作者涉收受巨賄雙開

2019-12-12 10:37

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸：就像兩個小孩鬧脾氣

2019-12-12 04:46

推銷對台26條 國台辦：陸從不介入台灣選舉

2019-12-12 00:32

台胞兩岸參保 陸將彈性處理

2019-12-11 23:09

吉林省檢察長楊克勤被捕 曾查辦周永康薄熙來

2019-12-11 22:02

中國山寨告贏正版！ 日本無印良品敗訴需賠償

2019-12-11 21:59

美批大陸人權 陸諷美自我感覺好到爆棚

2019-12-11 21:39

成大推香港專案轉學 協助港澳與外籍學生來台接續學業

2019-12-11 18:36

選前挖走台友邦？ 陸學者：不存在這問題

2019-12-11 18:01

中共陸軍52人晉升將銜 其中6名中將

2019-12-11 11:39

陸國台辦重申未介入台灣選舉

2019-12-11 11:21

一國兩制在港失敗？澳門：堅持一國原則尊重兩制差異

2019-12-11 10:57

美國防授權法案挺台 「美艦應常態穿越台海」

2019-12-11 00:11

吳釗燮：若北京鎮壓 台會與國際合作協助港人

2019-12-11 00:11

港媒批民進黨：香港豆腐還要吃多久？

2019-12-11 00:11

香港財政司司長預測 2019年香港經濟成長負1.3%

2019-12-10 22:20

新疆有多少再教育營？ 陸外交部：你們只關注這個點

2019-12-10 22:14

中國駐吉布地軍港將完工 可停靠航空母艦

2019-12-10 19:36

新疆「學員」已結業？ 維吾爾人上社群「尋親」

2019-12-10 19:23

中共外交部：中國人權狀況如何 人民最有發言權

2019-12-10 19:23

任正非稱願與美政府和解 但不可能簽認罪協議

2019-12-10 18:08

世界人權宣言 71周年 美國駐陸大使聲明盼陸守人權

2019-12-10 18:03

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

網傳黃之鋒假美國證件露餡 移民傳言不攻自破

2019-12-10 16:17

質疑民進黨用港人鮮血換選票 港浸大學生會長道歉

2019-12-10 15:20

任正非萬字發聲 美最終目的消滅華為明年完全擺脫依賴

2019-12-10 12:03

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45
看更多

熱門文章

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 11:00

23人名寫錯15個 大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

2歲男童右眼刺入鋼針 西安神之手10秒拔除

2019-12-12 09:17

達賴喇嘛：從香港可看出 極權制度不適合中國

2019-12-12 15:24

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

華為「P40」系列曝光 首用石墨烯電池

2019-12-12 12:56

習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

2019-12-12 16:22

記得今天是南京大屠殺82週年嗎? 馬英九還記得

2019-12-13 08:27

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

才免關門香港航空恐將裁員 國泰：願接收機師

2019-12-12 12:52

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

陶冬：中美「國運之爭」 將再鬥20年

2019-12-13 00:03

影／七夕一天連劈3女 北大教師遭解聘

2019-12-12 17:29

大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬隻遭殺

2019-12-12 10:46

中共晉升上將軍銜儀式 習近平晉升七位中共上將

2019-12-12 18:14

大陸高速公路省界收費站 全取消

2019-12-13 02:20

回歸20年 習近平將釋利多 澳門定位金融中心

2019-12-13 00:07

中國無印良品商標之爭 一次看懂

2019-12-12 15:08

陸正能量神曲《信仰的光芒》作者涉收受巨賄雙開

2019-12-12 10:37

陸委會：兩岸春節加班機還在溝通聯繫

2019-12-12 17:54

中共中央經濟工作會議在北京舉行 強調穩字當頭

2019-12-12 19:24

噁！服務員啃羊肉 骨頭扔回鍋燉湯…店家：已開除

2019-12-12 13:44

涉港涉疆紛擾 陸外交部網站更新 王毅強調捍衛國家主權

2019-12-12 12:13

中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21

買千餘張票退800張 東航白金會員遭解約

2019-12-12 16:35

全球最多 中國今年監禁至少48記者

2019-12-12 10:45

紀念香港612 和你lunch活動 警蒙面監視

2019-12-12 23:58

影／公務員筆試第一仍擔心不穩 她在水杯下毒陷害競爭對手

2019-12-12 17:08

2020春運火車票今開搶 搶票潮再現

2019-12-12 11:29

債務壓力山大 中國企業違約者眾金額驚人

2019-12-12 21:07

春節打工 廣東招保母日薪2150元

2019-12-12 11:47

生前無償捐血7.3萬毫升 湖北「獻血大王」身後捐器官

2019-12-12 13:46

代言娃哈哈20年 王力宏突被解約 原因讓人哭笑不得

2019-12-12 13:45

大陸明年經濟 強化六穩

2019-12-13 02:16

發改委稱中國將小幅度及高頻減息 引導利率下行

2019-12-12 16:29

名牌仿冒品 上海破獲多起

2019-12-13 02:21

北斗衛星導航產業 滬擁近百家

2019-12-13 02:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top