中國載人登陸火星還要多少年?官方透露:2045年前

中國載人登陸火星還要多少年？中國航天科技集團總經理袁潔在北京航空航天大學公開課上透露，中國將在2045年前發展載人登火能力。

中國航天科技集團前身是中國國防部第五研究院，擁有「神舟」、「長征」等品牌自主智慧財產權，是特大型國有企業。

新京報報導，中國啟動覓音計畫，即太陽系近鄰宜居行星太空探索計畫。規劃2030年前，覓音計畫將發射宇航飛行器，以直接成像手段發現和認證太陽系外宜居行星性，同時對太陽系天體開展光譜巡天，揭示水的分佈，以0.01角秒的空間解析度，開啟中外紅波段天文學觀測。

中國航天科技集團總經理袁潔指出，覓音計畫到2020年將實施的重大工程項目包括：長期有人照料的近地載人空間站、月球採樣返回、北斗導航衛星全球系統、高解析度對地觀測系統、低軌移動互聯網星座、首次火星著陸探測。

到2030年將實施長征九號運載火箭（重型運載火箭）、空間飛行器在軌服務與維護系統、天地一體化資訊網路、下一代空間基礎設施、火星和小行星取樣返回、覓音計畫——太陽系近鄰宜居行星的太空探索計畫等重大工程項目。