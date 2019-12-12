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中共晉升上將軍銜儀式 習近平晉升七位中共上將

2019-12-12 18:14聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式今日在北京八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜7位軍官頒發命令狀。

據央視新聞報導，今日傍晚晉銜儀式由中共中央軍委副主席許其亮宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令，中共中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

這次晉升上將軍銜的軍官為：共軍東部戰區司令員何衛東、共軍東部戰區政治委員何平、共軍南部戰區政治委員王建武、共軍北部戰區司令員李橋銘、共軍火箭軍司令員周亞寧、共軍戰略支援部隊司令員李鳳彪、共軍軍事科學院院長楊學軍。

中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及軍委機關各部門領導，駐京大單位副戰區職以上領導等參加晉銜儀式。

今年7月31日，中共中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式在北京八一大樓舉行。圖／取自新華...
今年7月31日，中共中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式在北京八一大樓舉行。圖／取自新華社
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