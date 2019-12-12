習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

大陸國家主席習近平。圖／取自新華社 分享 facebook 路透社報導，大陸國家主席習近平下星期將前往澳門，出席澳門回歸20周年活動，期間會宣布一系列新措施，旨在讓原本依賴賭業的澳門經濟，向多元化發展，以成為金融中心。

報導說，措施包括建立一個以人民幣計價的證券交易所、加快建設人民幣結算中心，以及為澳門劃設鄰近的內地土地，以供澳門發展，北京已經指示國有銀行及企業，協助澳門建設基建，以促進金融多元化，兩名協助上海證券交易所發展的官員，今年已經轉到澳門協助建立人民幣計價的證券交易所。

報導引述澳門官員稱，在香港持續六個月的反修例示威情況下，北京當局有關舉措是獎勵澳門沒出現反政府抗議活動。

報導引述中共官員說，北京以往都是將優惠政策留給香港，但現在打算分散。亦有官員表示，北京無意讓澳門取代香港，只是需要制定應急方案，應對香港局勢可能轉壞，避免因為香港市場出現問題，而影響大陸企業。

中共官員又說，習近平已經作出清晰指示，期望澳門經濟多元化，未來會主力發展旅遊和金融，並效法新加坡舉辦國際會議，但會避免與香港和深圳有角色重疊。一系列便利澳門的政策，預料會包括宣布澳門加入亞投行、在澳門建立人民幣主導的股票交易，指示國營企業和銀行支持澳門發展金融基建，以及在橫琴撥更多地給澳門發展。