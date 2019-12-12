以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

大陸央視新聞報導，一架民間拍攝用的無人機昨晚擅自進入香港中環解放軍駐港部隊軍營，一名39歲報稱是攝影師的男子被捕。

報導指出，事發在昨晚約8時，該名男子控制無人機在中環海濱拍攝夜景，期間無人機失控跌入中共解放軍軍營内，涉事男子隨後通知解放軍，解放軍再通知警方，警方晚上9時到場，以「疏忽引致無人機對他人或財產構成危險罪」，拘捕男子。