親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

涉港涉疆紛擾 陸外交部網站更新 王毅強調捍衛國家主權

2019-12-12 12:13聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

香港、新疆問題引發國際關注，大陸外交部網站12日更新外交部長王毅的部長致辭，王毅強調，中國外交始終高舉獨立自主旗幟，捍衛國家主權。

王毅在外交部網站的部長致辭中表示，面對新形勢、新任務，將全面推進中國特色大國外交。

王毅指出，將堅定維護國家主權安全發展利益，打造全球夥伴關係，促進一帶一路國際合作，全力保障中國公民、法人在海外的合法權益。

大陸外交部網站12日更新外交部長王毅的部長致辭，王毅強調捍衛國家主權。官網截圖
大陸外交部網站12日更新外交部長王毅的部長致辭，王毅強調捍衛國家主權。官網截圖
分享

王毅外交部一帶一路

延伸閱讀

韓媒：中國單方面發布薩德問題 南韓政府驚詫

與美交惡 中韓越走越近

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

文在寅會見王毅 談及韓中日領導人會議

相關新聞

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

陸正能量神曲《信仰的光芒》作者涉收受巨賄雙開

2019-12-12 10:37

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸：就像兩個小孩鬧脾氣

2019-12-12 04:46

推銷對台26條 國台辦：陸從不介入台灣選舉

2019-12-12 00:32

台胞兩岸參保 陸將彈性處理

2019-12-11 23:09

吉林省檢察長楊克勤被捕 曾查辦周永康薄熙來

2019-12-11 22:02

中國山寨告贏正版！ 日本無印良品敗訴需賠償

2019-12-11 21:59

美批大陸人權 陸諷美自我感覺好到爆棚

2019-12-11 21:39

成大推香港專案轉學 協助港澳與外籍學生來台接續學業

2019-12-11 18:36

選前挖走台友邦？ 陸學者：不存在這問題

2019-12-11 18:01

中共陸軍52人晉升將銜 其中6名中將

2019-12-11 11:39

陸國台辦重申未介入台灣選舉

2019-12-11 11:21

一國兩制在港失敗？澳門：堅持一國原則尊重兩制差異

2019-12-11 10:57

美國防授權法案挺台 「美艦應常態穿越台海」

2019-12-11 00:11

吳釗燮：若北京鎮壓 台會與國際合作協助港人

2019-12-11 00:11

港媒批民進黨：香港豆腐還要吃多久？

2019-12-11 00:11

香港財政司司長預測 2019年香港經濟成長負1.3%

2019-12-10 22:20

新疆有多少再教育營？ 陸外交部：你們只關注這個點

2019-12-10 22:14

中國駐吉布地軍港將完工 可停靠航空母艦

2019-12-10 19:36

新疆「學員」已結業？ 維吾爾人上社群「尋親」

2019-12-10 19:23

中共外交部：中國人權狀況如何 人民最有發言權

2019-12-10 19:23

任正非稱願與美政府和解 但不可能簽認罪協議

2019-12-10 18:08

世界人權宣言 71周年 美國駐陸大使聲明盼陸守人權

2019-12-10 18:03

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

網傳黃之鋒假美國證件露餡 移民傳言不攻自破

2019-12-10 16:17

質疑民進黨用港人鮮血換選票 港浸大學生會長道歉

2019-12-10 15:20

任正非萬字發聲 美最終目的消滅華為明年完全擺脫依賴

2019-12-10 12:03

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

肇事率太高被拖累 韓禁陸客速成考照

2019-12-10 10:05

新疆再教育營學員全結業 「農牧民」成下一步目標

2019-12-10 09:28

林克慶任廣東副省長 熟兩岸事務

2019-12-10 01:54

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

2019-12-10 00:16

陸：新疆教培中心學員已結業

2019-12-10 00:08

習近平告訴新歐洲理事會主席：盼儘速達投資協議

2019-12-09 22:16

外媒未報導新疆反恐紀錄片 陸外交部不滿

2019-12-09 21:15
看更多

熱門文章

中國山寨告贏正版！ 日本無印良品敗訴需賠償

2019-12-11 21:59

反送中衝擊「香港7000家零售恐倒閉」 5600人將失業

2019-12-11 14:05

他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

2019-12-11 19:46

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 11:00

不寫作業讓爸爸氣炸 男童被逼獨自在車站跪地要飯

2019-12-11 20:26

得罪女友？他被塗成「黑人」 司機誤以為老外頻撂英文

2019-12-11 19:16

女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

2019-12-11 14:11

誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

2019-12-11 20:59

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

吉林省檢察長楊克勤被捕 曾查辦周永康薄熙來

2019-12-11 22:02

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

2歲男童右眼刺入鋼針 西安神之手10秒拔除

2019-12-12 09:17

福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

2019-12-11 17:41

選前挖走台友邦？ 陸學者：不存在這問題

2019-12-11 18:01

陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

2019-12-11 13:40

裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51

德國三大電訊商之一 宣布與華為合作5G網路

2019-12-11 22:00

中國最新非洲豬瘟疫情 野豬也感染

2019-12-11 23:00

工展會開幕 內地客不懼示威入場掃貨：亂了有警察

2019-12-11 14:05

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

We are Hong Kong！香港球迷在東亞杯男足狂噓中國國歌

2019-12-12 11:29

檔案互鎖邀訪卡關 學者形容兩岸：就像兩個小孩鬧脾氣

2019-12-12 04:46

美批大陸人權 陸諷美自我感覺好到爆棚

2019-12-11 21:39

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13

女做4項整形都失敗 協商不成遭醫生諷「醜人作怪」

2019-12-11 21:24

林鄭將赴北京述職 擬向落選建制派公職

2019-12-11 14:04

大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

2019-12-11 14:00

林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27

大陸首顆5G衛星出廠拚月底發射 建太空互聯網

2019-12-12 09:36

跨海又跨界 台灣網紅畫師教解剖

2019-12-12 04:33

大選倒數一個月 福建推台人返台優惠專案

2019-12-11 22:46

以無人機進入中共解放軍軍營 39歲香港男子被捕

2019-12-12 12:54

陸港澳辦：「基本法」第23條未立法 讓港獨加劇

2019-12-12 00:32

推銷對台26條 國台辦：陸從不介入台灣選舉

2019-12-12 00:32

權力有限 香港監警會國際專家集體請辭

2019-12-12 00:32

朝鮮半島緊張升溫 大陸代表安理會預警形勢逆轉

2019-12-12 10:25

籌建20年 澳門輕軌通車 民怨：多經賭場

2019-12-11 14:02

劉結一撰文痛批台獨 重申和平統一、一國兩制

2019-12-12 10:25

驚！老鼠攻擊女嬰小臉 啃出上百傷口 咬掉半邊鼻子

2019-12-11 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top