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日本無印良品被中國山寨公司告侵權 敗訴需賠償

2019-12-11 21:59聯合報 記者賴錦宏／即時報導

日本無印良品在中國大陸被山寨後，再被指侵犯商標權，結果正版不敵翻版而敗訴。近日北京市高級法院作出終審判決，下令日本無印良品的母公司株式會社良品計劃、上海無印良品，立即停止侵犯棉田公司、北京無印良品註冊商標專用權的行為。

日本無印良品今後不僅在紡織類商品上要刪除「無印良品」，還要在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」和中國大陸的店舖發布聲明，消除侵權影響，並賠償經濟損失50萬元（人民幣，下同）及「合理開支」12.6萬餘元。

據澎湃新聞，日本無印良品商標被搶註要追溯到2001年4月28日，當時海南南華實業貿易公司成功註冊「無印良品」商標，可在棉織品、咕臣套、毛巾、浴巾、牀單、枕套、被子、被套等商品上使用。商標2004年轉讓予棉田公司，該公司投資在2011年成立的「北京無印良品公司」。棉田及「北京無印」於2015年控告日本無印良品侵權。

北京高等法院認為，被告在浴巾、面巾、浴室墊等使用與涉案商標相近似的「無印良品」、「MUJI無印良品」、「無印良品MUJI」標識，侵犯原告的商標專用權。法院去年一審判決被告敗訴，良品計劃、上海無印良品不服判決，去年12年上訴至北京高院，高院近日駁回上訴，維持原判。目前在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」，日本無印良品已發出聲明，稱被其他公司搶註布、毛巾、牀套等產品的商標，「為消除影響」，已整改有關商品的商標標註。

中國大陸已有近30家店舖使用與日本無印良品一樣的紅底白字「無印良品」標誌，且均獲棉田公司及北京無印許可，多數銷售木藝和色彩素雅的紡織品。

日本無印良品不敵中國山寨公司，侵權官司終審敗訴需賠償。（騰訊微信公眾號）
日本無印良品不敵中國山寨公司，侵權官司終審敗訴需賠償。（騰訊微信公眾號）
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無印良品北京

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