WTO上訴機構癱瘓 陸批美國「一意孤行、蠻橫阻撓」

中美角力從雙邊關係走向多邊組織。因美國杯葛新法官的遴選及任命,世界貿易組織(WTO)上訴機構11日起正式停擺。對此,大陸外交部發言人華春瑩批評,由於美方一意孤行、蠻橫阻撓,致使上訴機構陷入癱瘓。華春瑩並稱,國際公平和正義不能任由個別國家、個別人為所欲為。

在美國杯葛下,WTO爭端解決機制上訴機構在運行20多年後,11日起因成員僅剩一名,低於有效運行的人數下限,正式宣告停擺。

中新社指出,根據規則,貿易爭端雙方如對WTO專家組做出的報告有異議,可訴諸上訴機構。上訴機構給出的意見通常就是最終裁決,且具有強制約束力。若敗訴方拒不執行裁決,勝訴方可對其施加貿易報復。

上訴機構癱瘓後,WTO成員在專家程序之外還可以使用仲裁手段。但這與上訴機構審理在性質上有明顯區別,效力上也打了折扣。

華春瑩11日在外交部例行記者會上,對WTO上訴機構停擺表示「很遺憾」。華春瑩稱,WTO上訴機構成了美國單邊主義和保護主義的又一個受害者。

華春瑩強調,作為卓有成效的WTO貿易爭端解決機制的重要組成部分,上訴機構將暫時停止運作,是WTO成立以來多邊貿易體制遭受到的最沉重的打擊。對於世界貿易秩序來說,上訴機構的癱瘓可能帶來不可彌補的損害和難以預料的後果。

華春瑩說,WTO成立25年來,爭端解決機制發揮了重要作用。專家組和上訴機構就200多個爭端作出裁決,大多數都得到順利解決。但現在美方一意孤行、蠻橫阻撓,致使上訴機構陷入癱瘓。

她強調,上訴機制的價值對於尊崇多邊主義的人來說,價值連城;但對於迷信叢林法則的人來說,或許一錢不值。但國際社會不能失去公平和正義,不能任由個別國家、個別人為所欲為,相信這是國際社會絕大多數成員的共同心聲。

中國常駐WTO代表、特命全權大使張向晨也指出,當前單邊主義、保護主義等全球化逆流已反映到多邊貿易體制當中來。張向晨說,「有人試圖以一己蠻力改變其他成員的貿易政策,而不再依賴WTO裁決。更讓人意外的是,一個成員一意孤行就可以使上訴機構癱瘓,這反映出多邊貿易體制的脆弱性。」

關於今後的爭端解決,張向晨表示,除專家組程序外,WTO成員仍有權使用DSU(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes,簡稱DSU)第25條規定的仲裁,「這與個別成員是否高興無關」。