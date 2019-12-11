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WTO上訴機構癱瘓 陸批美國「一意孤行、蠻橫阻撓」

2019-12-11 19:58聯合報 記者林則宏／即時報導

中美角力從雙邊關係走向多邊組織。因美國杯葛新法官的遴選及任命，世界貿易組織（WTO）上訴機構11日起正式停擺。對此，大陸外交部發言人華春瑩批評，由於美方一意孤行、蠻橫阻撓，致使上訴機構陷入癱瘓。華春瑩並稱，國際公平和正義不能任由個別國家、個別人為所欲為。

在美國杯葛下，WTO爭端解決機制上訴機構在運行20多年後，11日起因成員僅剩一名，低於有效運行的人數下限，正式宣告停擺。

中新社指出，根據規則，貿易爭端雙方如對WTO專家組做出的報告有異議，可訴諸上訴機構。上訴機構給出的意見通常就是最終裁決，且具有強制約束力。若敗訴方拒不執行裁決，勝訴方可對其施加貿易報復。

上訴機構癱瘓後，WTO成員在專家程序之外還可以使用仲裁手段。但這與上訴機構審理在性質上有明顯區別，效力上也打了折扣。

華春瑩11日在外交部例行記者會上，對WTO上訴機構停擺表示「很遺憾」。華春瑩稱，WTO上訴機構成了美國單邊主義和保護主義的又一個受害者。

華春瑩強調，作為卓有成效的WTO貿易爭端解決機制的重要組成部分，上訴機構將暫時停止運作，是WTO成立以來多邊貿易體制遭受到的最沉重的打擊。對於世界貿易秩序來說，上訴機構的癱瘓可能帶來不可彌補的損害和難以預料的後果。

華春瑩說，WTO成立25年來，爭端解決機制發揮了重要作用。專家組和上訴機構就200多個爭端作出裁決，大多數都得到順利解決。但現在美方一意孤行、蠻橫阻撓，致使上訴機構陷入癱瘓。

她強調，上訴機制的價值對於尊崇多邊主義的人來說，價值連城；但對於迷信叢林法則的人來說，或許一錢不值。但國際社會不能失去公平和正義，不能任由個別國家、個別人為所欲為，相信這是國際社會絕大多數成員的共同心聲。

中國常駐WTO代表、特命全權大使張向晨也指出，當前單邊主義、保護主義等全球化逆流已反映到多邊貿易體制當中來。張向晨說，「有人試圖以一己蠻力改變其他成員的貿易政策，而不再依賴WTO裁決。更讓人意外的是，一個成員一意孤行就可以使上訴機構癱瘓，這反映出多邊貿易體制的脆弱性。」

關於今後的爭端解決，張向晨表示，除專家組程序外，WTO成員仍有權使用DSU（Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes，簡稱DSU）第25條規定的仲裁，「這與個別成員是否高興無關」。

他指出，在上訴機構恢復運轉前，雖然仲裁與上訴審理性質上有所區別，但畢竟可以保持兩級審理的爭端解決機制。張向晨並強調，「特別重要的是，在我們反思如何改進上訴機構的時候，我們必須考慮如何防止其再次遭到系統性的破壞。」

大陸常駐WTO代表張向晨。（取自中國常駐WTO代表團官網）
大陸常駐WTO代表張向晨。（取自中國常駐WTO代表團官網）
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WTO華春瑩外交部

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