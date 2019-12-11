成大推香港專案轉學 協助港澳與外籍學生來台接續學業

香港反送中抗爭仍持續，成大昨天開啟「香港專案轉學」，原本在香港讀大學的港澳學生與外國學生，可以經由專案轉學來台就讀，一旦錄取還可以申請機票、住宿與學雜費的補助，此外，原本秋季僑生招生已結束，但針對港澳學生 再另行單獨招生。

成大關心香港事件，學校最近舉辦「香港事件專案系列會議」，整合校內相關單位協助資源，也邀集成大學生會、香港同學會、成大港澳會的學生代表共同討論其權益及緊急措施。會中有港生擔心寒假返港後無法回台等問題，成大近期還將舉辦公開說明會，說明寒假返港須注意事項，及如遇特殊情況的緊急聯繫窗口，全方位關懷成大港生。

香港抗爭持續，日前港警進入校園抓人，各校封封結束學期課程，不僅台生紛紛返台，也有港澳生陸續來台尋求協助，成大表示，香港情勢升溫初期，成大隨即設立專案小組、專線電話及諮詢信箱，提供在港學生不同學習銜接選項，更以成大香港校友會為後盾，協助在港學生來台學習銜接及個別關懷。

昨天開始辦理「香港專案轉學」，提供在港就讀大學之港澳生及外國學生更直接迅速來臺繼續學位的管道。不收取轉學報名費用，也搭配「協助香港地區大學學生緊急紓困助學金」，獲錄取者得申請機票、學雜費、住宿費等補助。

另外，成大為因應境外需求，雖然2020年秋季入學之僑生及港澳生學士班單獨招生作業，已經進入尾聲。但將再單獨招生，相關資訊另行公告於成大網站，歡迎全球港澳僑生密切留意。諮詢信箱：ciao@email.ncku.edu.tw；諮詢電話：+886-6-2757575#50468。