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兩加拿大人遭陸拘押滿ㄧ年 這場「人質外交」仍無解

2019-12-11 14:28聯合報 記者許依晨／即時報導

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）被北京指控兩人從事間諜活動，國際間認為這是大陸為報復加國的「人質外交」，兩名加拿大公民被北京拘押至今已一年，狀況仍然呈現「無解」狀態。

BBC報導，北京此舉被普遍視為「人質外交」，以向加拿大施壓，要求釋放華為高管孟晚舟。康明凱和斯帕弗遭拘捕一年，他們的朋友和同事都出聲了。

康明凱的僱主、國際危機組織(International Crisis Group)的布朗(Brittany Brown)說，「當你的同事、朋友在中國監獄服刑一年時，陰鬱的感覺籠罩在一家機構之上，很難描述。」

她稱，在他們的組織裏，日子彷彿不再流逝。大家為事件奔波、與人交流和溝通、在幕後推動某些觀點，嘗試支持加拿大政府的努力。

該組織的現任和前任主席上周發表公開信，稱對康明凱的拘留「不公正、不人道」。

報導也引述加拿大前駐華大使聖雅克所言，康明凱在最近一次領事訪問中詢問官員「何時才能讓我走出困境?」，聖雅克對他說「你要保持希望」。

至於加拿大商人斯帕弗則有一個支持者網絡，發起了一項在線籌款活動，以幫助這名商人在獲釋後重新站起來。

他的朋友戈爾德表示，斯帕弗知道自己得到外界支持後，精神好了一些，他們也為斯帕弗面對這種情況表現出的適應力感到驕傲。

加拿大近日要求中國大陸釋放康明凱等人，中共外交部發言人華春瑩10日表示，兩人已移送檢察部門，依法進行審查和起訴，她還稱加方對康明凱及斯派佛案「說三道四」，中方強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

兩加拿大人遭陸拘押滿ㄧ年，這場「人質外交」仍無解。（路透）
兩加拿大人遭陸拘押滿ㄧ年，這場「人質外交」仍無解。（路透）
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