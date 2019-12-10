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批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

中共外交部：中國人權狀況如何 人民最有發言權

2019-12-10 19:23聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國外交部發言人華春瑩說。美聯社
中國外交部發言人華春瑩說。美聯社
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針對美國駐北京大使館發布聲明對中國人權狀況提出關切和批評，中共外交部發言人華春瑩10日在例行記者會上回應表示，美方罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此堅決反對；而「中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權」。

據香港文匯網，被問到，今天是「世界人權日」，美國駐北京大使館發布聲明，對中國人權狀況提出關切和批評，中方對此有何評論?

華春瑩回應，「美方罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此堅決反對。」

她指出，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。她說，「今年是中華人民共和國成立70周年。這是中國發生歷史性變化的70年，也是人權事業取得歷史性進步的70年。70年前，在中國共產黨的領導下，中國人民實現了翻身解放和當家作主。70年來，中華民族迎來從站起來、富起來到強起來」。

華春瑩引用數據稱，中國解決了近14億人的溫飽，減少了8.5億貧困人口，為7.7億人提供就業，為2.5億老年人、8500萬殘疾人和6000多萬城鄉低保人口提供基本保障，實現了近14億人從貧困到溫飽再到小康的歷史性跨越。中國建成世界最大規模的教育體系、最大規模的社保體系、最大規模的醫療體系、最大規模的基層民主選舉體系，譜寫了中國人權進步的歷史篇章，拓寬了國際人權保障的現實方案，豐富了人類文明多樣性。這是任何不帶偏見的人都不得不承認的事實。

人權華春瑩北京中共

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