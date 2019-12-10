中華兩岸婦女經貿文化交流協會 訪北京灣台灣會館

台灣中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會代表團28人，日前赴北京出席「2019中國百傑女性創業高峰論壇」。昨天在團長蔡鈴蘭帶領下，參訪北京台灣會館。北京市台聯黨組書記王蘭棟、會長高峰等陪同參觀，並交流座談。

北京台灣會館始1893年前後興建，原為台灣士子進京求學、趕考的落腳之地，是北京重要的涉台文化遺存，承載兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承，也見證時代的滄桑巨變。如今的台灣會館集展示、接待、會議、文化體驗等功能於一體，是促進京台交流交往的重要平台。2018年大陸國台辦批准其成為「海峽兩岸交流基地」。

代表團跟隨講解員娓娓道來，參觀了這座百年會館及陳設其中的「“中華魂·京台情」和「科舉制度在台灣—台灣進士專題展」常設展，了解台灣會館的過去和現在，感受台灣人在北京生活、工作的歷史。

座談會上，王蘭棟從服務在京台胞、開展京台交流、台灣會館管理等方面，介紹市台聯主要工作開展情況。座談會由北京市台聯秘書長張曉軍主持，北京市台聯副會長王慧、莊文靜等人參加活動。

王蘭棟指出，面對兩岸複雜嚴峻的形勢，北京市台聯穩步持續推進京台兩地在文化、經貿、科技、教育、青年等領域的基層交流和民間交往，堅持「請進來，走出去」，包括「同鄉會」、「宗親會」在內的16個品牌活動項目，在海峽兩岸產生廣泛影響，促進兩岸同胞的感情融合和心靈契合。

代表團團長、國民黨中央評議委員會主席團主席蔡鈴蘭介紹了中華兩岸婦女經貿文化交流協會的情況，該協會積極整合兩岸社會資源，推展各項社會服務工作，促進兩岸婦女和諧發展，規畫兩岸婦女權益、經貿、文化藝術、宗教、觀光旅遊、學術文化經貿論壇等兩岸交流為目標。

她表示，雖然多次到北京，但這是第一次到台灣會館，在這裡能感受到濃濃的親情和深厚的歷史文化氣息。希望京台兩地多交流、多合作，在各領域謀求長遠發展、實現共用共贏。

北京百傑女性創業服務中心秘書長陳波介紹該中心以及開展「中國百傑女性創業高峰論壇」的情況，希望與北京市台聯加強合作，共同為促進兩岸婦女間的交流交往，做出積極貢獻。