中日韓領導人會議 24日成都登場

大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自環球網 分享 facebook

中共外交部發言人華春瑩今天發布消息稱，大陸國務院總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。

她表示，今年適逢中日韓合作20週年，三國合作取得豐碩成果，此次會議將著眼未來十年推動三國提升合作水平，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮。