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任正非萬字發聲 美最終目的消滅華為明年完全擺脫依賴

2019-12-10 12:03聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

華為創始人任正非表示，受美國實體清單影響，華為與美國是不能發郵件、打電話……接觸技術，任正非指出，為擺脫科技制裁，華為消費類設備明年會完全擺脫美國依賴。

此外，任正非還強調孟晚舟事件應該是美國政治上的行動策劃，美國的最終目的是要消滅華為公司，孟晚舟事件只是起頭。

華為內部網站心聲社區發表華為創始人任正非接受加拿大環球郵報採訪的萬字紀要。

任正非表示，美國發了5.16”實體清單制裁禁令，就意識到孟晚舟是被作為一個政治抓手，美國想抓住孟晚舟作為籌碼來打擊華為。他強調，美國的最終目的是要消滅華為公司，孟晚舟事件只是起頭。

他說，華為消費類設備在今明兩年時間逐步擺脫對美技術依賴，「明年就可以完全擺脫依賴」。任正非透露，華為與美國人是不能發郵件、打電話……在美國發展受到阻礙，因此，美國研究中心將遷至加拿大。

任正非表示，今年華為在加拿大的員工已經增加至1200人。他提到，在人工智慧發展上，世界三位「人工智慧之父都在加拿大，因此華為也希望圍繞這些科學家加強在人工智慧方面的投入和發展，不會因為孟晚舟個別事件影響華為在加拿大的戰略發展和投資。

另外，對於在歐洲建廠的問題，任正非透露華為歐洲工廠會主要生產5G產品，而且規模很大，但具體方案還在論證。 至於為何在歐洲建廠，而不是勞動力成本更低的東南亞、墨西哥等地，任正非強調成本不是問題，主要是考慮戰略性的需要。

任正非接受加拿大環球郵報採訪，表示美國最終目的是消滅華為。華為內部網站心聲社區截...
任正非接受加拿大環球郵報採訪，表示美國最終目的是消滅華為。華為內部網站心聲社區截圖
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孟晚舟加拿大東南亞

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