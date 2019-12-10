親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45聯合報 記者許依晨／即時報導

香港灣仔香港華仁書院範圍內，昨日下午發現兩個具殺傷力的土製炸彈。香港警方爆炸品處理課專家表示，炸彈可經遙控引爆，內藏10公斤化學粉末和大量鐵釘，可於100公尺範圍內造成人命傷亡。

綜合港媒報導，9日下午約5時半，一名清潔工在灣仔華仁書院胡應湘堂地基附近發現一袋可疑物品，因見到物體外連接有手提電話及電線等裝置，懷疑為爆炸品，於是報警。

警方封鎖現場調查，初步證實兩個可疑物為功能完整的遙控土製炸彈成品，合共有10包共重10公斤的一級及二級炸藥，包括“六亞甲基三過氧化二胺”（HMTD）及硝酸鋁（Aluminium Nitrate），並有大量增加殺傷力的鐵釘。警方將兩個遙控土製炸彈安全拆除後，分批帶走作進一步處理。

警方形容炸彈完整，也可以引爆。且爆炸品內藏有鐵釘，一旦引爆鐵釘隨爆炸威力飛出，殺傷力可達50公尺至100公尺，「這些裝置只有一個用途，殺人或傷人」。

警方稱，發現的土製炸彈和10月在旺角發現的炸彈相似。今年10月13日晚，香港警方在旺角彌敦道一帶清場期間，一輛警車駛過近快富街交界位置時，路中花槽突然發生爆炸，所幸未有造成傷亡。

港媒稱，由於發現土製炸彈的地方平日人流較少，警方初步相信是有人想藏匿爆炸品，而非針對華仁書院發動攻擊。這也是香港警方近半月來第二次在學校發現爆炸品。

香港反送中活動持續不斷。（香港中國通訊社）
香港反送中活動持續不斷。（香港中國通訊社）
分享

炸彈爆炸香港

延伸閱讀

勇敢為香港朗詩 台灣女兒郭佳怡送暖反送中

戲劇書寫愛 旅美台灣女兒用舞台劇說香港故事

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：...

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

相關新聞

肇事率太高被拖累 韓禁陸客速成考照

2019-12-10 10:05

新疆再教育營學員全結業 「農牧民」成下一步目標

2019-12-10 09:28

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

林克慶任廣東副省長 熟兩岸事務

2019-12-10 01:54

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

2019-12-10 00:16

陸：新疆教培中心學員已結業

2019-12-10 00:08

習近平告訴新歐洲理事會主席：盼儘速達投資協議

2019-12-09 22:16

外媒未報導新疆反恐紀錄片 陸外交部不滿

2019-12-09 21:15

「中國電文」吹哨者身份曝光 荷籍維族女：我必須冒險

2019-12-09 20:11

新疆自治區主席：美國不應在反恐上搞「雙重標準」

2019-12-09 17:10

金融時報：中共下令政府機關3年內撤換外國電腦設備

2019-12-09 15:43

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

新疆自治區主席稱「再教育營」學員已結業 過幸福生活

2019-12-09 12:23

新疆自治區主席：新疆人權法案違國際法、干涉內政

2019-12-09 11:22

陸國新辦舉行記者會 出面對新疆問題闢謠

2019-12-09 11:14

邱進益：「韓習會」2021年夏天為佳

2019-12-09 11:03

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

美參議員致函國際奧委會 促北京冬奧提前執行人權新標準

2019-12-08 14:39

「一日雙射」7顆衛星 快舟一號創記錄

2019-12-08 14:38

場上奏唱中國國歌未行注目禮 CBA法籍洋將挨罰1萬

2019-12-08 14:37

陸秀新型多管火箭 台海威脅增

2019-12-08 13:49

同時發射火箭和飛彈！陸新型PCL191多管火箭炮威脅台海

2019-12-08 11:57

弒父篡位迷美色 雍正被黑300年 清宮劇亂演 原因讓人意外

2019-12-08 10:00

廈門台商 喊動員5000人返鄉投票

2019-12-08 00:14

楊潔篪致電龐培歐 「停止干涉中國內政」

2019-12-08 00:14

楊潔篪通電龐培歐 要求美國立即停止干涉中國內政

2019-12-07 18:56

福地香港罕見有感地震 港人更懼政治大地震

2019-12-07 14:32

港人大灣區看樓飆增 傳「光頭Sir」珠海置產

2019-12-07 14:31

美媒：北京祭網路「大炮」 試圖癱瘓香港連登論壇

2019-12-07 13:42

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

獨眼正妹教師頭髮遮右眼 接受缺陷熱愛生活贏讚賞

2019-12-09 20:10

自動炒菜機風光入校 學生卻喊：炒出來的菜沒靈魂

2019-12-09 13:08

扯！救護車機場違規接客 車上堆滿免稅品

2019-12-09 16:49

轉筆我們都做過…他玩出「科幻等級」神技為何讓學校崩潰

2019-12-10 10:00

學繁體字？政協委員提案 大陸教育部打臉

2019-12-09 17:03

金融時報：中共下令政府機關3年內撤換外國電腦設備

2019-12-09 15:43

孕婦產檢無位可坐超累 夫一個動作網讚爆

2019-12-09 14:59

「中國電文」吹哨者身份曝光 荷籍維族女：我必須冒險

2019-12-09 20:11

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

2019-12-10 00:16

陸媒譴責港高院遭縱火 民陣：不認為民眾需破壞法院

2019-12-09 14:32

賽前奏大陸國歌時低頭 CBA外援遭罰款

2019-12-09 14:24

甘肅焚書…作家章詒和怒：誰批准的？誰簽的字？

2019-12-09 16:58

新疆自治區主席稱「再教育營」學員已結業 過幸福生活

2019-12-09 12:23

搭載鴻蒙系統 華為力爭明年底成第五大操作系統

2019-12-09 16:47

46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

2019-12-10 09:30

金融敲警鐘 呼和浩特城投債現違約風險

2019-12-09 16:09

740大學生被捕 理大港大中大逾百最多

2019-12-09 14:00

習近平告訴新歐洲理事會主席：盼儘速達投資協議

2019-12-09 22:16

教授張頤武：中國文化傳播需要更多李子柒

2019-12-09 19:29

外媒未報導新疆反恐紀錄片 陸外交部不滿

2019-12-09 21:15

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：個人感受

2019-12-10 00:17

上海迪士尼 動物方城市主題園區啟動施工

2019-12-09 11:35

陸多家車企公布11月數據，大型車企率先回暖

2019-12-09 23:03

陸數位貨幣 二階段試點

2019-12-09 23:51

香港三罷 港警拘12人涉管有鐵釘電鑽等物品

2019-12-09 19:12

新疆再教育營學員全結業 「農牧民」成下一步目標

2019-12-10 09:28

陸國新辦舉行記者會 出面對新疆問題闢謠

2019-12-09 11:14

民陣遊行和平落幕 陸官媒：港人厭倦暴力

2019-12-09 18:49

大陸加強網路直播監管 須延播至少3分鐘

2019-12-09 11:46

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

陸農業部：秋行軍蟲2020進入爆發階段

2019-12-09 20:04

人行數位貨幣試點 挑中深圳、蘇州

2019-12-10 00:11

大陸商務部 釋出再降關稅訊息

2019-12-09 23:32

區選後抗爭趨緩 港學者：港府應把握機會回應

2019-12-09 12:13

新疆自治區主席：新疆人權法案違國際法、干涉內政

2019-12-09 11:22

海峽兩岸旗袍節 美麗盛會

2019-12-10 01:48

82年前南京浩劫 新書不忘歷史

2019-12-10 01:47

12.9「黎明大三罷」港警布防 交通未受阻

2019-12-09 14:01

記取巴黎聖母院教訓…西安鐘鼓樓防火 自甘「黯淡」

2019-12-09 17:13

中國社科院經濟藍皮書 料明年大陸經濟成長約6%

2019-12-09 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top