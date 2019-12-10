香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

香港灣仔香港華仁書院範圍內，昨日下午發現兩個具殺傷力的土製炸彈。香港警方爆炸品處理課專家表示，炸彈可經遙控引爆，內藏10公斤化學粉末和大量鐵釘，可於100公尺範圍內造成人命傷亡。

綜合港媒報導，9日下午約5時半，一名清潔工在灣仔華仁書院胡應湘堂地基附近發現一袋可疑物品，因見到物體外連接有手提電話及電線等裝置，懷疑為爆炸品，於是報警。

警方封鎖現場調查，初步證實兩個可疑物為功能完整的遙控土製炸彈成品，合共有10包共重10公斤的一級及二級炸藥，包括“六亞甲基三過氧化二胺”（HMTD）及硝酸鋁（Aluminium Nitrate），並有大量增加殺傷力的鐵釘。警方將兩個遙控土製炸彈安全拆除後，分批帶走作進一步處理。

警方形容炸彈完整，也可以引爆。且爆炸品內藏有鐵釘，一旦引爆鐵釘隨爆炸威力飛出，殺傷力可達50公尺至100公尺，「這些裝置只有一個用途，殺人或傷人」。

警方稱，發現的土製炸彈和10月在旺角發現的炸彈相似。今年10月13日晚，香港警方在旺角彌敦道一帶清場期間，一輛警車駛過近快富街交界位置時，路中花槽突然發生爆炸，所幸未有造成傷亡。

港媒稱，由於發現土製炸彈的地方平日人流較少，警方初步相信是有人想藏匿爆炸品，而非針對華仁書院發動攻擊。這也是香港警方近半月來第二次在學校發現爆炸品。