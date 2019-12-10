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肇事率太高被拖累 韓禁陸客速成考照

2019-12-10 10:05聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

陸客赴韓旅遊趨之若鶩，除了變美整形，能快捷考駕照也具有極大吸引力。不過，在韓國考取駕照的中國人，在第三國家發生交通事故的肇事率太高，導致韓國駕照在國際上聲譽受損，韓國修法禁止短期簽證遊客在韓國考取駕照，陸客首當其衝，捷径即将被堵住。

環球時報報導，用短期簽證入境韓國後考取駕照的外國人每年有數千人，且大多為中國人。據統計，今年初至11月，共有5977名外國人以短期遊客身份在韓國考取了駕照，其中90.2%(5389名)是中國人。

陸客為什麼熱中到韓國考照？「容易、快速」是主要原因。報導指出，在韓國考取駕照時，「只需聽13個小時的教育培訓，而在中國則長達63個小時。而且在韓國一個科目考不過，3天之內還可以隨時重考，在中國則要等上10天。在韓國考取駕照的中國人，只需回到國內參加筆試和體檢，便能換領中國國內的駕照。而且由於韓國已加入國際道路交通公約，持韓國駕照的中國人還可以在歐洲、美國等地獲許駕駛車輛。

甚至在濟州島只需5天便能考取駕照，費用約67萬韓元(約新台幣258元)。

陸客赴韓旅遊兼考照，已成了赴韓醫美兼旅遊最大的賣點，不過，據韓聯社報導，韓國員警廳示，之前韓國政府允許短期簽證遊客在韓國考取駕照，目的在於吸引更多外國觀光客、提振旅遊經濟，但副作用也已顯現。

朝鮮日報報導，在韓國考取駕照的中國人在第三國家發生交通事故的情況不斷發生，導致韓國發放的駕照在國際上的聲譽受損，歐洲國家甚至抱怨「由於韓國濫發駕照，致使我們的安全受到威脅。」

韓聯社報導，韓國禁止短期簽證遊客在韓國考取駕照的「道路交通法修訂案」已完成國會審議，近期內將修法通過。

按照新法，之前用短期簽證入境韓國後考取駕照的外國人，今後將此路不通；只有在韓國逗留90天以上、獲得外國人登記證的人員方有資格在韓國考取駕照。

大陸駕駛較育培訓要求長達63個小時。本報資料照片
大陸駕駛較育培訓要求長達63個小時。本報資料照片
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韓國駕照簽證

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