新疆自治區主席：美國不應在反恐上搞「雙重標準」

新疆維吾爾自治區主席雪克來提‧扎克爾今天上午在北京表示，美國國會眾議院近日通過所謂《2019維吾爾人權政策法案》，嚴重違反《國際法》和國際關係基本準則，粗暴干涉中國政。

據香港電台報導，雪克來提‧扎克爾出席國新辦記者會時表示，中國採取的反恐、去極端化措施，與包括美國在的世界許多國家的措施本質沒有區別，美國一些人應該摒棄意識形態的偏見，不應該搞雙重標準，否則是站在14億中國人民、國際社會以及人類道德和良知的對立面，他強調，任何勢力都不阻擋新疆穩定發展繁榮進程，以及各族人民團結奮進的腳步。

雪克來提‧扎克爾重申，過去一段時間，新疆多次及頻密發生暴力恐怖活動，嚴重踐踏各族群的生命權和發展權，但通過依法設立職業技能教育培訓中心進行「幫扶教育」等多種方式，新疆已經連續三年未發生暴力恐怖案件和事件。

香港01報導，雪克來提‧扎克爾表示，近日，美國會眾議院通過所謂《2019年維吾爾人權政策法案》，這嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。我們在新疆採取的反恐、去極端化措施，與世界上許多國家，包括美國的反恐、去極端化措施本質上沒什麼區別。美國一些人應該摒棄意識形態偏見，不應在反恐、去極端化問題上搞「雙重標準」，這只會導致他們站在14億中國人民的對立面，站在國際社會的對立面，站在人類道義和良知的對立面。新疆穩定發展繁榮的進程，新疆各族人民團結奮進的腳步，是任何勢力都阻擋不了的。

有記者問及美國通過《2019年維吾爾人權政策法案》事宜，雪克來提‧扎克爾回應稱，美國的做法罔顧事實、顛倒黑白，無視新疆社會和諧穩定、繁榮發展，各族群眾安居樂業的現實，對新疆人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指責，嚴重地踐踏了國際法和國際關係法的基本準則，粗暴地干涉中國內政。對此，新疆自治區和新疆各族人民表示強烈譴責和堅決反對。

雪克來提‧扎克爾又指，美國對新疆抹黑攻擊，並出台《2019年維吾爾人權政策法案》，利用所謂涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大，可謂「司馬昭之心路人皆知」。