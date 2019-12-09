新疆自治區主席稱「再教育營」學員已結業 過幸福生活

新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾9日上午在國務院新聞辦舉行新聞發布會表示，新疆職業技能教育培訓中心（外界稱「再教育營」）的學員已全部結業，都過上了「幸福生活」。

美國全國廣播公司NBC記者問及，目前職業技能教育培訓中心還有多少學員，什麼時候開始會取消職業技能教育培訓中心？雪克來提·扎克爾稱，基於新疆恐怖活動多發頻發的嚴峻形勢，依法設立職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓工作。參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」，純屬捏造、毫無根據。

目前，參加「三學一去」（學技能、學國語、學法律，去極端化思想）的教培學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量，過上了幸福生活。

雪克來提·扎克指出，下一步，為滿足基層幹部群眾提高素質的願望，將本著尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓。重點培訓國家通用語言文字、法律知識、職業技能等，根據培訓內容，時間可長可短。

央廣記者問及，有報導稱，新疆在限制穆斯林群眾的宗教信仰自由，包括大規模拆除一些清真寺，還有禁止穆斯林齋月封齋，並且收押了一些政府不支持的宗教人士。

新疆自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜回答稱，這完全是顛倒黑白，捏造事實。新疆不但沒有所謂的大規模拆遷清真寺問題，反而新疆各級政府持續改善清真寺公共服務條件，實施了「七進兩有九配備」。「七進、兩有」是指水、電、路、氣、訊、廣播電視、文化書屋進清真寺，其中主麻清真寺有淨身設施、有水沖廁所；「九配備」指的是配備醫藥服務、電子螢幕、電腦等，極大方便了信教群眾做禮拜。希望那些在宗教問題上帶著有色眼鏡、採取雙重標準的西方政客和媒體，正確看待中國的宗教政策和宗教信仰自由狀況，停止利用宗教問題干涉他國內政。

日本讀賣新聞問及，最近國際調查記者同盟ICJC獲取了關於新疆的內部文件，聲稱「揭示了新疆的拘禁營管理模式」，請問能否澄清一下該文件的真偽？如果為造假，其判斷依據是什麼？

烏魯木齊市委書記徐海榮回應稱，新疆根本就不存在所謂的「拘禁營」。《紐約時報》、國際調查記者同盟等境外媒體和組織發布的所謂報導，純屬惡意歪曲抹黑新疆的教培中心和反恐、去極端化工作。對此表示強烈不滿和堅決反對。