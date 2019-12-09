區選後抗爭趨緩 港學者：港府應把握機會回應

香港民陣昨日發起「國際人權日」遊行，為4個月來首次獲警方發不反對通知書的大型示威活動。香港理大社會政策研究中心主任鍾劍華表示，昨日遊行相對和平，相信是因為區選帶來的效應。但他指政府更應該利用顯示稍趨和平的氣氛，採取行動回應市民訴求，讓各方可以坐下商討。

據香港星島網報導，鍾劍華今日出席一個電台節目時表示，過去幾個月市民對政府及警隊的不滿和敵意已累積很深，一次和平遊行不代表民怨消失，如果政府仍不去處理，民怨會繼續累積並再次爆發。

鍾劍華亦不認為昨日遊行人數較少，他指只要昨日有身處現場，就會發現參與遊行人數仍然很多，而且五大訴求的要求非常清晰，如果政府繼續堅持現有管道處理，例如監警會或設立檢討委員會，難令香港人接受。

至於今早有網民發起三罷行動，市面相對仍較平靜，鍾劍華分析或因行動缺乏宣傳及與現時社會氣氛不對應，部分參與激烈抗爭的人士想暫時休息，而市民在區選後仍靜待政府的回應，指出政府應藉此機會盡快採取回應行動。

對於警方昨日的表現，鍾劍華指縱使警方行為較收斂，但警暴問題已成為整個社會的關注點。而遊行開始前警方已舉黑旗，認為有強烈受威脅的感覺。

他表示，有個別示威者言論過火，隨即會被周遭人士制止，但有警員言行更過分，而警方往往因個別示威者的行為介入，令警民間積怨。