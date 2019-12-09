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評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

陸國新辦舉行記者會 出面對新疆問題闢謠

2019-12-09 11:14聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

在美國國會通過涉疆法案，批評大陸的新疆政策侵犯人權後，今日大陸國務院新聞辦大動作舉行「關於新疆穩定發展情況介紹」，由新疆官員出面闢謠。新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提．扎克爾批評美方，稱美國會通過涉疆法案，是粗暴干涉中國內政，在反恐與去極端化問題上搞雙重標準，並稱大陸在新疆採取的去極端化措施，與美國的反恐、去極端化措施在本質上未有區別。

今日雪克來提．扎克爾，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯．吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提．肉孜介紹新疆有關情況。

今日國新辦除了發放新聞材料外，還發送題為「中國新疆反恐前言專題（完整版）」光碟片予以記者，在記者會召開前，還播放了有關新疆的官方影片。該記者會吸引大批中外媒體參加。

雪克來提．扎克爾表示，美國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。「我們在新疆採取的反恐、去極端化措施，與世界上許多國家，包括美國的反恐、去極端化措施本質上沒什麼區別。」

雪克來提．扎克爾表示，美國一些人應摒棄意識形態偏見，不應在反恐、去極端化問題上搞「雙重標準」，這只會導致他們站在14億中國人民的對立面，站在國際社會的對立面，站在人類道義和良知的對立面。新疆穩定發展繁榮的進程，新疆各族人民團結奮進的腳步，是任何勢力都阻擋不了的。

雪克來提．扎克爾批評，在新疆各族人民生命安全受到恐怖主義嚴重威脅時，美國置若罔聞，現在新疆社會穩定發展，美國反而坐立不安，對新疆抹黑攻擊，美國會並通過涉疆法案，利用涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大，是「司馬昭之心路人皆知」。

今日大陸國務院新聞辦大動作舉行「關於新疆穩定發展情況介紹」，由新疆官員出面闢謠。...
今日大陸國務院新聞辦大動作舉行「關於新疆穩定發展情況介紹」，由新疆官員出面闢謠。記者呂佳蓉/攝影
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