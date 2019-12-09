邱進益：「韓習會」2021年夏天為佳

海基會前副董事長兼秘書長邱進益6日在上海演講指出，「九二共識」階段性任務已經完成，兩岸應該重新建構一個新的共識，且必須由雙方共同簽字以昭信守。

中評社報導，這場演講由上海中外文化藝術交流協會、滬台文化藝術交流分會主辦。邱進益說，他對國民黨總統候選人韓國瑜當選，有充分信心，隨著韓國瑜的當選，應積極謀劃兩岸領導人的再次會晤並盼能獲具體的結論。

邱進益認為，韓國瑜與習近平理想的晤面時間，落在2021年夏天，此際距其第一任終了仍有三年的時間。就大陸而言，習近平之第二任期終於2022年11月，但第三任期又是五年，可至2027年11月，假如韓能獲得連任，那麼其任期亦將至2028年5月，兩者約有七至八年的時間重疊。這是一段黃金時期，千萬要加以把握，以彌補馬英九執政八年所錯失的機遇。

在會晤地點方面，邱進益認為，以新加坡為首選。但如雙方同意，也可考慮移至澳門或者上海、西安。至少表示兩岸關係回歸基本面，乃是兩岸間的事務，不必勞動第三者的外國了。

至於「韓習會」的主題，邱進益認為，一是討論建立兩岸共同市場，即在ECFA現有基礎上，更進一步建立兩岸共同市場，這對日漸邊緣化的台灣，是一劑強心針。相信台灣人民不會反對。此事可委由兩岸企業家紫金山峰會牽頭。

二是確定兩岸和平合作協議的基本方向、三是決心共同建構新的共識。

邱進益說，他心目中的「新的共識」內涵或元素，包括雙方共同議定一個中國的定義或內容、重申一個中國的主權由兩岸人民共享，共同宣布維護中國主權之決心、以具體文字表達相互承認其各自統轄的治權、以三年時間討論並簽訂，建立共同市場協議與和平合作協議、確切並妥善安排台灣參與國際空間的方式等。

至於「韓習會」後續的安排，他則建議兩岸雙方互設官方代表機構、各自成立和平統一推動委員會、之後雙方合組憲政秩序協商會，共同協商安排未來一個統一的中國，暫以2035年設為統一的目標年。